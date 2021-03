OL, Real Mercato : Zidane ne lâche pas une pépite lyonnaise

Publié le 04 mars 2021 à 22:30

L’Olympique lyonnais pourrait encore céder un de ses cracks au Real Madrid dans les prochains mois. La presse espagnole indique qu’un jeune de l’ OL serait toujours dans les petits papiers de Zinedine Zidane malgré la concurrence.

Un autre crack de l’ OL vers le Real Madrid ?

Après le transfert de Ferland Mendy, l’Olympique lyonnais pourrait encore empocher un chèque du Real Madrid dans les prochains mois. Lyon avait encaissé près de 50 millions d’euros suite au départ de son latéral gauche à Madrid. Pour la presse madrilène, le club rhodanien pourrait voir un autre crack rejoindre la capitale espagnole. AS souligne en effet que Zinedine Zidane souhaiterait toujours enrôler Houssem Aouar. L’entraîneur des Merengues voit le milieu lyonnais succéder aux vieillissants Toni Kroos (31 ans) et Luka Modric (35 ans). Mais en raison de la crise financière liée au coronavirus, le Real ne devrait pas autant faire de folies comme pour Mendy. La direction du champion d’Espagne en titre aurait deux options pour signer le milieu de 22 ans.

Quelle stratégie pour le Real dans le dossier Aouar ?

Le quotidien madrilène indique que le Real Madrid pourrait de nouveau attendre avant de recruter Houssem Aouar. Les Merengues pourraient décider de passer à l'offensive en 2022, lorsqu'il ne restera plus qu'un an de contrat au jeune Gone. Florentino Pérez espère enrôler le Lyonnais à un prix plus abordable dans un an. Mais comme le révèle la même source, cette option est assez risquée pour le board madrilène. Le club espagnol pourrait se faire griller par la concurrence dans les prochains mois, voire lors du prochain mercato. Raison pour laquelle le Real pourrait opter d'inclure un ou plusieurs joueurs dans le deal cet été. Ceci afin de réduire le montant à verser à l' OL. Reste à savoir si un échange fera les affaires de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais souhaite au moins récupérer 50 millions d'euros sur sa pépite.













Par Ange A.