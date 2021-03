ASSE Mercato : Une première offre en vue pour une pépite ?

Publié le 05 mars 2021 à 08:30

En difficulté financière, l’AS Saint-Étienne devrait vendre certains joueurs lors du prochain mercato. L’ ASSE pourrait notamment recevoir une importante proposition d’un cador de Premier League.

Un crack de l’ ASSE pisté par un géant anglais

Après William Saliba (Arsenal) en 2019 et Wesley Fofana (Leicester) l’été dernier, l’AS Saint-Étienne pourrait de nouveau faire affaire avec un club anglais. Cette fois, c’est Chelsea qui pourrait enrôler une pépite de l’ ASSE. Le Dail Star révèle un intérêt du club londonien pour Lucas Gourna-Douath. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain est l’une des révélations de Saint-Étienne cette saison. Il a déjà disputé 24 matchs de Ligue 1, dont 10 en tant que titulaire. Suffisant pour qu’il tape dans l’œil de Thomas Tuchel, l’ancien coach du PSG (2018-2020), aujourd’hui à Chelsea. Selon le média anglais, la direction des Blues pourrait transmettre une offre aux Verts. Reste maintenant à savoir si le 4e de Premier League répondra aux attentes de Sainté. Le club ligérien espère un chèque compris entre 15 et 25 millions d’euros pour son jeune milieu.

Gourna-Douath condamné à un départ de Sainté ?

Sauf surprise, Lucas Gourna-Douath ne devrait pas défendre le mythique maillot vert la saison prochaine. La direction de l’ ASSE serait d’autant plus disposée à vendre son milieu qu’elle connaît des difficultés financières. But Football a récemment révélé que le club ligérien enregistre un déficit de 35 millions d’euros. Les dirigeants stéphanois espèrent « un geste de solidarité » des joueurs et du staff de Claude Puel pour les trois prochains mois afin de se relever financièrement. Outre cette réduction des salaires, les ventes au mercato pourraient également permettre au club de renflouer ses caisses et surmonter cette autre crise.













Par Ange A.