ASSE Mercato : Transfert, 10 M€ dans les caisses de Saint-Étienne ?

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 22:48





ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne pourrait encaisser un gros chèque de près de 10 M€, dans les prochains jours, sur un gros transfert dans les tuyaux.

ASSE Mercato : Wesley Fofana vers Chelsea, Sainté va toucher plus de 10 M€

L’ ASSE croise les doigts en ce moment, afin que le transfert de Wesley Fofana de Leicester City se réalise. En effet, le défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne et cédé aux Foxes à l’été 2020 est convoité par Chelsea. Il est l’une des pistes prioritaires du Manager des Blues, Thomas Tuchel, en quête de renforts en défense centrale pour compenser les départs Antonio Rüdiger (Real Madrid), Andreas Christensen (FC Barcelone) et Malang Sarr (AS Monaco). Et le transfert de l’ancien arrière de l’ ASSE à Londres se précise.

Décidé à quitter Leicester City, il a été écarté du groupe de Brendan Rodgers en vue du match contre Southampton, samedi. Une décision qui se justifierait par la signature imminente de Wesley Fofana à Chelsea. Ce transfert devrait être conclu autour d’une indemnité de 95 M€, si l’on en croit la rumeur en provenance d’Angleterre. Une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne, qui va toucher plus de 10 M€, car le club ligérien avait inclus une clause (de plus de 10 %) sur une éventuelle revente du défenseur de 21 ans. Pour rappel, le joueur natif de Marseille a été transféré par l’ ASSE à Leicester City à 35 M€, selon l’estimation de Transfermarkt.

L' ASSE a déjà empoché 19 M€ sur 3 transferts

Reléguée en Ligue 2, l’ ASSE a réalisé trois transferts cet été, dans le sens des départs, pour l’instant. Les Stéphanois ont transféré Lucas Gourna-Douath (milieu défensif, 18 ans) au RB Salzbourg (Autriche) pour 13 M€, Denis Bouanga (attaquant) à Los Angeles FC (en MLS) pour près de 5 M€ et Zaydou Youssouf au FC Famalicao (Portugal) contre un million d’euros. Évalué à 6 M€ sur le marché des transferts, Adil Aouchiche pourrait être vendu avant la fermeture du mercato estival, le 1er septembre 2022.