OL Mercato : Juninho face à un gros intérêt pour Guimaraes

Recruté par l'OL, lors du mercato hivernal en janvier 2020, Bruno Guimaraes avait été impressionnant la saison dernière. Mais depuis l’arrivée de son compatriote Lucas Paqueta, à l’été, le milieu de terrain brésilien est en grande difficulté. Et l’intérêt de l’Atlético Madrid pour ce dernier met Juninho dans l’embarras.

OL : Message pressant de Guimaraes à Rudi Garcia

Bruno Guimaraes a accepté de signer à l'OL, grâce à son compatriote Juninho. C’est ce dernier qui l’a convaincu le joueur de 23 ans de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a déboursé 20 M€ pour le transférer de l’Athlético Paranaence (Brésil) et il a paraphé un long contrat qui va jusqu’en juin 2024. Performant dès ses débuts à Lyon, Bruno Guimaraes est confronté à la forte concurrence dans l’entre-jeu de l’équipe de Rudi Garcia, surtout depuis le transfert de Lucas Paqueta de l’AC Milan. L’international brésilien formé à Flamengo s’est imposé rapidement à l'OL, reléguant ainsi son compatriote sur le banc de touche. Se prononçant sur sa situation récemment, le natif de Rio de Janeiro avait exprimé un gros malaise.

« Personne n’aime rester sur le banc, si c’est le cas c’est que tu n’aimes pas le foot. Jouer 90 minutes c’est important pour moi, j’ai de grosses échéances qui arrivent avec les JO et la Coupe du monde. Je fais tout pour être prêt à jouer. Quand je suis arrivé j’ai dit que mon objectif était de marquer mon nom dans l’histoire du club, pour cela j’ai besoin de jouer », a-t-il déclaré en conférence de presse cette semaine. Des propos adressés directement à Rudi Garcia. « J’ai beaucoup de milieux polyvalents qui sont en capacité de faire beaucoup de choses. Bruno est l’un de ceux-là. Il peut être un joueur fantastique en sentinelle. A son arrivée il a été plus que performant et a bonifié le jeu de l’équipe », a répondu l’entraîneur des Gones. Juninho, lui doit vite trouver la solution Guimaraes. Un autre Brésilien en difficulté, précisément Jean Lucas, a été prêté sans option d'achat, au Stade Brestois, en janvier dernier. Le N°39 des Gones sera-t-il prêté ou transféré lors du marché estival ?

L'Atlético Madrid toujours en embuscade pour le Brésilien ?

Doublé par l'OL sur le dossier Bruno Guimaraes, l'Atlético Madrid est toujours intéressé par le profil de ce dernier. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club madrilène n'a pas oublié ses performances avec les Gones du temps ou il était titulaire et se tient en embuscade pour le recruter. Et si le capitaine de la sélection olympique brésilienne n'a toujours pas assez de temps de jeu à Lyon, il pourrait ouvrir le porte de sortie de Lyon. Mais tout dépendra surtout d'Houssem Aouar. Disposant d'un bon de sortie, le Tricolore devait être transféré à l'été 2021, après son départ avorté en 2020. Et en cas de vente du meneur de jeu formé à l'OL, Bruno Guimaraes retrouverait une place automatiquement au coeur du jeu lyonnais. Et cette issue serait heureuse pour Juninho, mais aussi pour Guimaraes, qui veut gagner des titres avec le club rhodanien.













