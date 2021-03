OM : Eyraud, fans, Sampaoli, fin de saison, Alvaro se lâche

Publié le 06 mars 2021 à 06:00

Alvaro Gonzalez a fait le tour d’horizon sur l’actualité de l’ OM, en conférence de presse, ce vendredi. Il est revenu sur l’intrusion violente des supporters en colère, à la Commanderie. Il a également évoqué le départ de Jacques Henri Eyraud et l’arrivée de Jorge Sampaoli. Il a aussi donné son opinion sur la démission d’André Villas-Boas et l’intérim de Nasser Larguet.

OM : Alvaro, « il n'y a plus de problèmes avec les supporters »

Alvaro Gonzalez, défenseur de l’ OM, était présent au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, le 30 janvier 2021, lorsque des groupes de supporters ont manifesté violemment leur colère dans les locaux du club phocéen. Interrogé sur les incidents causés par les supporters à la Commanderie, l’Espagnol n’a pas souhaité revenir sur les détails de la manifestation. « Non, je ne veux plus parler de ça », a-t-il évité, dans un premier temps. « Je suis chez moi ici à l’Olympique de Marseille, les supporters sont agréables avec moi dans la rue. Ce qu'il s'est passé le 30 janvier n'est pas bon. Mais il n'y a pas de problèmes avec les supporters, la situation est aujourd'hui tranquille. Je veux m'inscrire dans la durée ici (à Marseille). Beaucoup de choses dites ne sont pas vraies. Je préfère parler de terrain, ça me fatigue de parler de ça », a confié l’arrière central ensuite, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Une « période plus positive avec les changements »

L’actualité de l’ OM a été marquée, la semaine dernière, par le limogeage du président Jacques Henri Eyraud, remplacé par Pablo Longoria. « Comment avez-vous vécu ces dernières semaines très agitées ? On essaye de passer à autre chose, il y a beaucoup de changements. Maintenant, la période semble plus positive pour l'équipe. Pablo (Longoria) a pris le poste de président, j'ai échangé avec lui, il va mobiliser l'équipe. Quand les choses ne vont pas bien, des changements sont parfois nécessaires et Pablo a déjà changé beaucoup de choses. Cela sera bénéfique dans le futur », a répondu le joueur de 31 ans.

Alvaro Gonzalez a hâte de travailler avec Sampaoli

Alvaro Gonzalez s’est réjoui du changement à la tête du staff technique de l’ OM. Il a salué la venue du nouveau coach Jorge Sampaoli. « On a besoin de gagner des matches pour viser l'Europe, c'est l'objectif avec le nouveau coach. J'ai hâte de commencer avec Sampaoli. (…) Il a du caractère. À Marseille, c'est important, pour l'équipe, les supporters, la ville. On a déjà montré qu'il y avait beaucoup de joueurs de qualité dans notre équipe, il faudra mettre de l'intensité, du caractère pour gagner. Sampaoli a cela », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage aux prédécesseurs du coach argentin : « je tiens à remercier Nasser Larguet, il a travaillé après André Villas-Boas, dans une période difficile ».

Le N°3 des Olympiens a fini son intervention par un message fort pour la saison prochaine. « On va essayer de bien finir la saison, c'est important pour cette année, mais aussi pour la prochaine avec Sampaoli. Un bon parcours, en Championnat ou en Coupe de France, nous permettrait de disputer la Ligue Europa ». À noter que l' OM est 8e de Ligue 1, après 27 matchs disputés en championnat.













Par ALEXIS