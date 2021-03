OL : CDF, une absence de taille pour Lyon contre Sochaux

Publié le 05 mars 2021 à 22:30

L’Olympique lyonnais reçoit le FC Sochaux ce samedi en 16es de finale de la Coupe de France. L’ OL va tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale sans Tino Kadewere, forfait.

L’ OL sans Tino Kadewere contre le FC Sochaux

Vainqueur de l’AC Ajaccio (5-1) lors du tour précédent, l’Olympique lyonnais affronte le FC Sochaux ce samedi. La rencontre compte pour les 16es de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche, Lyon sera privé de Tino Kadewere. L’attaquant de 25 ans a été victime d’une alerte musculaire et est forfait pour la réception du FCSM au Groupama Stadium. En l’absence du Zimbabwéen, Rudi Garcia pourra de nouveau compter sur Islam Slimani. L’Algérien s’était illustré avec un but et deux passes décisives en 32es de finale contre Ajaccio. Privé de son buteur zimbabwéen, Rudi Garcia veut s’appuyer sur son récent succès (1-0) contre le Stade Rennais en Ligue 1 pour surmonter l’obstacle sochalien.

« On devra respecter Sochaux », Rudi Garcia

Pour Rudi Garcia, l’objectif de l’ OL est d’aller chercher la qualification dans le temps règlementaire. Il s’attend à ce que ses poulains soient appliqués jusqu’au bout face au 7e de Ligue 2. « On devra respecter cette équipe de Sochaux, on doit rester dans la dynamique Championnat […] On devra jouer à fond, dès la première minute, pour se qualifier durant le temps réglementaire car il n’y a pas de prolongations », a indiqué l’entraîneur lyonnais cité par L’Équipe. Pour rappel, l’Olympique lyonnais avait atteint le dernier carré de la compétition la saison dernière. Les Gones avaient été sortis en demi par le Paris Saint-Germain, futur vainqueur de l’épreuve.

Le groupe de Lyon contre Sochaux :

Lopes, Pollersbeck - Bard, Cornet, De Sciglio, Dubois, Denayer, Marcelo, Diomandé, Benlamri - Aouar, Caqueret, Guimaraes, Mendes, Paqueta, Da Silva - Depay, Slimani, Toko Ekambi, Cherki.













Par Ange A.