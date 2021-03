OL, Real Mercato : Coup de froid dans le dossier Benzema

Publié le 06 mars 2021 à 07:30

Depuis plusieurs mois maintenant, le possible retour de Karim Benzema est évoqué dans les médias. Ancien agent du buteur du Real Madrid, Karim Djaziri, ferme la porte à un retour de KB9 chez les Gones.

Karim Djaziri pas emballé par un retour de Benzema à Lyon

Parti de Lyon pour le Real Madrid en 2009, Karim Benzema fait toujours fantasmer dans la capitale des Gaules. Sur Twitter, l’insider OlinLOVE a annoncé le retour de KB9 à l’Olympique lyonnais. Pour cette source assez bien informée sur le club, « le roi devrait être de retour dès cet été ». Seulement, il ne s’agirait de rien d’autre qu’une nouvelle rumeur. Ancien agent de l’attaquant du Real Madrid, Karim Djaziri s’est montré pessimiste quant au retour de son ancien protégé. « Pourquoi tu fais ça ? », a-t-il d’abord répondu à l’insider sur le réseau social. « Faire ça = spoil les bonnes infos ou diffuser les fausses infos ? Dire de la m…. », a poursuivi l’ancien représentant du buteur merengue.

Un retour à l’OL, une douce utopie

Comme Karim Djaziri, Andrea Chazy a fermé la porte à un retour de Karim Benzema à l’Olympique lyonnais. Pour le journaliste de So Foot, KB9 a déjà écrit son histoire. « Benzema est bien trop gros pour Lyon. Son palmarès à l’échelle européenne est plus important que celui de l’ensemble du foot français. Quel intérêt aurait-il réellement à revenir à l’OL ? », a-t-il indiqué. Pour lui, un retour de Benzema ne ferait que freiner l’évolution des jeunes comme Houssem Aouar et Tino Kadewere. « Les supporters lyonnais sont les premiers à s’insurger qu’il n’y ait pas suffisamment d’espace pour leurs pépites lorsque Amine Gouiri doit s’envoler vers l’OGC Nice pour trouver du temps de jeu ou que Rayan Cherki fait banquette », rappelle-t-il. Reste maintenant à savoir quelle est la posture du principal intéressé, surtout qu’il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de l’exercice en cours.













Par Ange A.