PSG : Baisse des salaires, grosse confidence de Marquinhos

Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos s’est exprimé sur l’actualité du club de la capitale. Le défenseur du PSG a notamment confirmé que les joueurs avaient fait des efforts financiers pour aider le club.

Marquinhos confirme, la baisse des salaires est effective au PSG

Classé parmi les plus gros budgets d’Europe, le Paris Saint-Germain est également frappé par la crise financière liée à la Covid-19. Pour aider leur club, les stars du PSG ont fait montre de solidarité en acceptant une fois de plus de réduire temporairement leurs revenus. Interrogé par RTL Foot, Marquinhos en a donné l’assurance. « Au niveau des contrats, au niveau des salaires, nous on connaît toutes les lois françaises qui sont mises en place pour ça. Personne ne l’a dit mais ça a été fait, ça a été mis en place », a confié le capitaine des Rouge et bleu. Toutefois, le défenseur auriverde (47 sélections/2 buts) n’a donné aucun détail sur la réduction des salaires à Paris. « Je ne veux pas entrer dans les détails », a déclaré le Brésilien.

Paris voit rouge

Durant son entretien, Marquinhos a évoqué le fait de devoir jouer sans public. Une situation difficile pour le défenseur qui ne supporte plus les tests liés au coronavirus. « Le plus dur c’est de faire ces tests tous les jours. Ça fait mal au nez […] Et perdre les supporters. On voit la différence quand on joue à l’extérieur ou quand on rentre au Parc », a déploré le capitaine du Paris Saint-Germain. Avec les matchs à huis clos et la crise liée à Mediapro, le champion de France va encore enregistrer d’énormes pertes lors de l’exercice 2020-2021. Début janvier, Le Parisien indiquait que le club de la capitale pourrait perdre plus de 200 millions d’euros au terme de l’exercice en cours. La saison dernière, les pertes du PSG étaient estimées à 125 millions d’euros.













