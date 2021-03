PSG Mercato : bonne nouvelle à plus de 50M€ pour le Paris SG

Publié le 06 mars 2021 à 10:44

L’actualité mercato PSG s’enflamme ces dernières heures avec une information d’un dossier pratiquement bouclé pour plus de 50 millions d’euros. Le club parisien est en passe de doubler de gros adversaires, dont le Real Madrid, sur le dossier en question.

L’actualité du Paris SG, c’est Brest !

Ce samedi 6 mars, à 21h10, le Paris SG, porté par l’attaquant Kylian Mbappé, va jouer son match comptant pour les 16es de finale de Coupe de France au Stade Francis Le Blé. Mauricio Pochettino, entraîneur du club de la capitale, s’est dit entièrement concentré sur cette rencontre. Pour le technicien argentin, « la Coupe de France est une compétition importante, que toutes les équipes disputent. Le but est d’être la meilleure » équipe cette saison. Avec son caractère éliminatoire à la première défaite, cette compétition retient l’attention de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, soucieux de faire triompher son équipe.

« On doit respecter cette Coupe de France. Nous sommes donc focalisés sur ce match difficile de samedi contre Brest », confiait vendredi Pochettino, déterminé à éviter le piège d’une élimination par le Stade Brestois. Pour cette rencontre, Neymar Jr ne sera pas de la partie. L’ancien milieu de terrain l’a confirmé en conférence de presse en disant : « Il (Neymar Jr) ne sera pas dans le groupe pour le match face à Brest. On est content de son évolution et on verra dans les jours à venir s’il peut faire partie du groupe face à Barcelone. »

De l’actualité mercato PSG

Même si la Coupe de France occupe l’esprit des dirigeants du club de la capitale ce week-end, ceux-ci ne pensent pas moins aux échéances qui les attendent sur le marché des transferts football en approche. Le Paris Saint-Germain cible David Alaba du Bayern Munich, ce qui est de notoriété publique. Sur ce dossier, le club de la capitale française est à la prise avec le Real Madrid, mais aussi plusieurs autres clubs de football désireux de profiter des avantages qu’offre la situation de l’arrière gauche. Alaba est capable d’évoluer au poste de défenseur central ou de milieu de terrain défensif. Libre en fin de saison, il coutera beaucoup moins que s’il avait encore des années de contrat avec le Bayern.

Même si le Barça, la Juventus Turin, Manchester United, Arsenal et plusieurs clubs de foot de Premier league surveillent la situation du joueur de 27 ans, le PSG aurait pris une certaine avance sur ce dossier. Visiblement, Leonardo, le directeur sportif du club parisien ne compte pas attendre la fin de saison avant de boucler le transfert du joueur bavarois. Le club de foot dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a fait une offre dont le coût est estimé à 52 millions d’euros, selon la presse allemande et espagnole. Le Paris SG a proposé au poulain de Pini Zahavi de rejoindre son maillot pour un salaire de 12 millions d’euros par saison. Et dès qu’il aura apposé sa signature sur le contrat qui lui est proposé, quelques 4 millions d’euros de primes devraient atterrir sur son compte en banque. La condition pour les dirigeants parisiens est qu’il signe un contrat de 4 saisons.

Le Bayer Munich, où David Alaba refuse de prolonger son contrat, aura encore moins de chance de le retenir avec une telle proposition. Il veut quitter le club allemand qui le rémunère 10M€/an pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. La formation multiple fois championne de France veut donc clairement boucler ce dossier avant l’ouverture du mercato estival. Le mercato du PSG s’annonce bien puisque la bonne relation de son président Nasser Al-Khelaïfi et Pini Zahavi va jouer dans le succès de cette offensive.

Foot mercato : Que font David Alaba et le Bayern Munich

En attaquant le lancement véritable de l’actualité foot mercato, David Alaba et le Bayern Munich vont défier le Borussia Dortmund ce samedi à 18h:30. Ce match compte pour la 24e journée de Bundesliga. Ce choc entre le premier et le 5e du championnat de foot allemand est la principale affiche de la journée. Pour le Paris Saint-Germain Football Club, le FC Barcelone, Arsenal et tous les cadors européens qui suivent David Alaba, ce matche sera la curiosité des recruteurs. La liste des joueurs titulaires pour ce match devrait tomber 1h avant le match. Les supporters parisiens observeront une nouvelle fois leur possible prochain joueur, l’offre parisienne pour son transfert étant la meilleure à ce jour.













Par Gary SLM