Le Real Madrid enregistre des retours importants avant la finale de Coupe du Roi face à Osasuna. Luka Modric pourrait même être apte.

Real Madrid : Luka Modric bientôt de retour

Benzema, Camavinga, Modric...Les joueurs du Real Madrid ont enchaîné les absences et les blessures récemment. Carlo Ancelotti avait même dû ressortir du placard l'attaquant Mariano Diaz lors de la défaite face à la Real Sociedad (2-0) mardi. Le pessimisme était d'ailleurs de mise pour Luka Modric. Le milieu de terrain croate était annoncé absent pour la finale de Coupe du Roi et même la demi-finale de la Ligue des Champions mais devrait bientôt revenir dans le groupe.

Le joueur de 37 ans a retrouvé l'entraînement collectif et le test a été concluant. Il devrait être retenu pour la finale de la Coupe du Roi, samedi face à Osasuna. D'après les informations de Cope, aucun risque ne sera pris quand à une éventuelle titularisation. Le club attend de voir comment évoluera la blessure de l'ancien joueur de Tottenham, qui ne jouera que s'il est en pleine possession de ses moyens.

Ferland Mendy toujours absent

Ferland Mendy est de son côté toujours indisponible. Le latéral est out pour la finale de Coupe du Roi et aura du mal à postuler pour une place de titulaire en demi-finales de Ligue des Champions. L'ancien lyonnais a repris l'entraînement individuel récemment en même temps que David Alaba, qui lui est plus proche d'un retour. Le défenseur autrichien devrait figurer dans le groupe pour affronter Osasuna. L'ancien joueur du Bayern a enchaîné les blessures cette saison et n'a plus joué depuis le quart de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea.

Distancé par le Barça en championnat, le Real a même perdu sa deuxième place après sa défaite sur le terrain de la Real Sociedad. Le club est focalisé sur sa demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, que les Merengue avaient éliminé au même stade de la compétition l'année dernière.