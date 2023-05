Le Real Madrid doit faire face à de nombreux absents avant d'affronter la Real Sociedad ce soir. Karim Benzema n'est pas dans le groupe.

Real Madrid : Karim Benzema laissé au repos

Après son triplé samedi face à Almeria, Karim Benzema a porté son total de buts à 17 en Liga cette saison et est revenu à 2 longueurs de Robert Lewandowski dans la course au Pichichi. Le Français est laissé au repos par son entraîneur Carlo Ancelotti pour affronter la Real Sociedad ce soir, en raison des grandes échéances qui arrivent pour les Madrilènes. Il avait beaucoup enchaîné ces dernières semaines.

Le Real doit également se passer de plusieurs joueurs majeurs pour ce déplacement dans le Pays Basque. Luka Modric est blessé depuis sa sortie sur la pelouse de Gérone il y a une semaine. David Alaba et Mendy ont de leur côté repris l'entraînement collectif récemment mais ne sont pas aptes pour le match de ce soir. Eduardo Camavinga et Vinicius Junior sont suspendus pour ce match en raison d'une accumulation de cartons jaunes

Des nouveaux venus dans le groupe madrilène

Pour pallier ces absences, Carlo Ancelotti a intégré des jeunes joueurs dans le groupe du Real Madrid. Le jeune Nico Paz fait son apparition pour la toute première fois dans le groupe au milieu de terrain. Il est accompagné par Sergio Arribas, qui avait fait une entrée en Liga cette saison, et par Carlos Dotor, qui n'a jamais joué une seule minute avec le Real. L'attaquant uruguayen de 18 ans Alvaro Rodriguez a aussi été retenu en attaque.

Pour ce match, Ancelotti devra composer avec une attaque expérimentale. D'après AS, Eden Hazard devrait être titulaire au poste de numéro 10. Il devrait être entouré de Marco Asensio et de Rodrygo. Le Real Madrid est distancé dans la course au titre en Liga mais attend encore des rencontres importantes. Samedi, le club de la capitale espagnole affrontera Osasuna en finale de la Coupe du Roi. Les Merengue accueilleront Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions le 9 mai prochai