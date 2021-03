OM : Alvaro Gonzalez clame son envie de rester à Marseille

Publié le 07 mars 2021 à 01:20

Faisant l'unanimité depuis son arrivée à Marseille de par sa combativité, son goût pour la provocation et son image sulfureuse, Alvaro Gonzalez est devenu l'un des visages de l'OM. Une expérience qui le pousse à vouloir prolonger son aventure dans le sud de la France, volonté qu'il affiche ces derniers temps.

Alvaro, l'espagnol le plus marseillais ?

Recruté à l'été 2019 dans la peau d'un simple renfort et suppléant à d'éventuelles blessures au sein de l'arrière-garde phocéenne, Alvaro Gonzalez n'a pas tardé à se faire une place de choix dans l'effectif d'André Villas-Boas. Le défenseur espagnol s'est montré convaincant tant sur le terrain que dans son attitude sur le pré. À l'Olympique de Marseille, la hargne et la combativité sont de sérieux critères qui permettent à un joueur d'être adulé par les supporters olympiens. Et ça, l'ancien défenseur de Villarreal l'a bien compris. Interrogé par AS, le joueur de 31 ans a donné les clés de son adaptation express au moule marseillais : "La vérité est que je me sens très à l'aise ici à Marseille, je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m'aiment beaucoup, donc ça ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années."

Il veut rester encore longtemps à l'OM

Clamant son envie de s'inscrire sur la durée dans les Bouches-du-Rhône, le natif de Potes a tenu à réaffirmer cette envie au micro du média ibérique : "Je veux rester ici. Je le dis à chaque fois que je suis devant vous. Je ne sais pas ce qui va changer, Pablo Longoria va maintenant beaucoup travailler avec le nouveau coach, tout comme avec le précédent, avec le staff pour faire le meilleur pour l'an prochain. " Alors que son contrat expire en 2023 du côté de la Canebière, il devra au préalable donner satisfaction à son nouvel entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli, pour espérer obtenir une prolongation.













Par Chemssdine