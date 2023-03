Publié par Enzo Vidy le 22 mars 2023 à 20:29

Déjà à l'affût pour le prochain mercato estival, les dirigeants du RC Lens ciblent Haissem Hassan, mais se heurtent à une grosse concurrence.

La fin de saison se rapproche, et l'espoir de jouer la Coupe d'Europe l'an prochain ne cesse de prendre de l'ampleur au RC Lens. Actuellement 3e de Ligue 1, les Sang et Or possèdent une avance confortable sur ses poursuivants, tout en ayant leur destin entre leurs mains. Victorieux d'Angers SCO le week-end dernier (3-0), les Lensois abordent la trêve sereinement, et vont pouvoir parfaitement se préparer pour la reprise le 1er avril prochain.

Les grosses échéances vont s'enchaîner pour le RC Lens avec un retour dans la compétition à Rennes pour essayer d'aborder de la meilleure des manière le sprint final. Dans ce même mois d'avril, en plus du Stade Rennais, les Artésiens vont enchaîner le PSG et l'AS Monaco, deux matchs qui se présentent comme un véritable tournant dans la fin de saison lensoise.

En parallèle, les dirigeants restent actifs sur différentes pistes à explorer lors du prochain mercato estival. Dans le cas où le RC Lens irait en Coupe d'Europe, un renforcement de l'effectif serait indispensable pour espérait être compétitif. Et ce mercredi, la cellule de recrutement lensoise a déjà coché le nom d'un attaquant français.

RC Lens Mercato : Le RCL fonce sur Haissem Hassan

D'après les informations communiquées par L'Équipe ce mercredi, Haissem Hassan serait dans les petits papiers des dirigeants lensois en vue d'une arrivée l'été prochain. L'attaquant français évolue actuellement à Villarreal, et sera en fin de contrat au mois de juin 2024. Toutefois, le RC Lens n'est pas seul sur ce dossier. En France, les Girondins de Bordeaux sont également à l'affût, tout comme plusieurs équipes étrangères à l'image de Brentford ou encore Udinese. C'est donc un dossier assez épineux sur lequel se lance le RCL.