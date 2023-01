SRFC Mercato : Un attaquant de Liga ciblé pour remplacer Terrier

Publié par Ange A. le 19 janvier 2023 à 06:30

Avec la blessure de Martin Terrier, le Stade Rennais est contraint de recruter en attaque. Le SRFC ciblerait un Néerlandais en Liga.

Quatrième de Ligue 1 et encore engagé sur tous les tableaux, le Stade Rennais doit se renforcer cet hiver. Le SRFC a notamment enregistré un énorme coup dur en attaque. Victime d’une rupture des ligaments croisés, Martin Terrier ne rejouera plus cette saison. L’ancien attaquant lyonnais est le Rennais le plus décisif cette saison avec ses 12 réalisations et 5 passes décisives. Avec sa longue absence, le club breton est contraint de lui trouver un remplaçant. Ces dernières heures, les noms des Lyonnais Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé ont circulé. Aux dernières nouvelles, le SRFC lorgnerait aussi en Liga pour la succession de Terrier. Les Rouge et noir pourraient piocher du côté de Villarreal.

SRFC Mercato : Un attaquant néerlandais de La Liga ciblé par Rennes

Foot Mercato dévoile ainsi un intérêt du Stade Rennais pour Arnaut Danjuma. Âgé de 25 ans, le polyvalent avant-centre pouvant évoluer sur le côté intéresse le SRFC. L’international néerlandais compte 6 réalisations en 17 apparitions cette saison avec le Sous-marin jaune. Le média spécialisé croit savoir que Villarreal ne compte pas s’opposer à un départ de Danjuma. Mais les Espagnols souhaitent un transfert sec alors que les Bretons miseraient sur un prêt assorti d’une option d’achat. Dans ce dossier, le club entraîné par Bruno Genesio devra se frotter à la concurrence des Anglais de Leicester City et Bournemouth. Un possible retour au bercail reste possible avec des intérêts de l’Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven.

Recruté contre 23,5 millions d’euros en 2021 en provenance de Bournemouth, Arnaut Danjuma est encore sous contrat jusqu’en 2026. L’international néerlandais aux 6 capes (2 buts) est désormais coté à 35 millions sur Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si le SRFC va creuser cette piste en Liga.