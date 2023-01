Stade Rennais Mercato : C'est réglé pour le transfert de Danjuma

Publié par Thomas le 20 janvier 2023 à 09:37

Cible du Stade Rennais cet hiver pour renforcer le secteur offensif, le Néerlandais Arnaut Danjuma a fait part de son choix pour son prochain club.

Le mercato hivernal du Stade Rennais pourrait connaître du mouvement ces prochains jours, c’est en tout cas le souhait de son entraîneur Bruno Genesio. Le coach breton, qui annonçait en début de mois que seuls des départs engendreraient des arrivées, a été poussé à revoir ses plans pour 2023 à causes de plusieurs blessures très contrariantes.

Dès le début d’année, le SRFC a perdu son meilleur joueur de l’équipe, Martin Terrier, qui a tiré un trait définitif sur sa saison Rouge et Noir après s’être fait les ligaments croisés. Quelques jours plus tard, c’est Arnaud Kalimuendo qui laissait ses coéquipiers après un coup reçu contre son ancien club, le PSG. Pour les dirigeants du Stade Rennais, l’option d’un recrutement offensif devenait alors inévitable.

« On a décidé (de signer un attaquant), maintenant il faut réaliser. Lors du mercato hivernal, c’est toujours difficile de trouver un vrai renfort, forcément, les joueurs qu’on peut recruter ne jouent pas dans leur club et ne sont pas compétitifs tout de suite. On discute tous les jours avec Florian (Maurice) et le président, on prendra une décision qui sera la meilleure qu’on imagine », évoquait Bruno Genesio il y a quelques jours en conférence de presse.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient déjà la réponse de Danjuma

Pour ce faire, le Stade Rennais avait alors coché le nom de quelques profils offensifs, comme Karl Toko-Ekambi (OL) ou encore Arnaut Danjuma (Villarreal). Le second cité, véritable révélation de la saison dernière en Liga, semblait être la priorité des Rouge et Noir, qui se cherchaient un serial buteur pour faire oublier Kalimuendo et Terrier devant.

Mais à en croire les dernières informations du journaliste Santi Aouna, l’opération aurait pris du plomb dans l’aile pour une raison simple, l’international néerlandais privilégierait un départ vers la Premier League. D’après la source, l’avant-centre de 25 ans aurait pour objectif de rejoindre Everton, actuellement 19e du championnat anglais. Des négociations sont ainsi en cours entre les Toffees et le clan Danjuma et un accord pourrait être trouvé rapidement. Pour rappel, le club dirigé par Franck Lampard ciblait également le Lyonnais Moussa Dembélé pour parfaire son secteur offensif.