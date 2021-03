OM : ce que pense Omar Da Fonseca de la nomination de Sampaoli

Publié le 07 mars 2021 à 20:14

Voix emblématique des commentaires de la Liga sur BeIN Sports, Omar Da Fonseca garde un oeil avisé sur le championnat français (Ligue 1) qui a longtemps été sa terre d'accueil lors de sa carrière sportive. Cette fois, il a tenu à s'exprimer sur la très controversée intronisation de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM.

Da Fonseca pense et la durée de Sampaoli à l’Olympique de Marseille

Le nouvel entraîneur de l' OM, Jorge Sampaoli, est attendu. Le technicien argentin de 60 ans présente de nombreux atouts, dont un CV séduisant, avec de nombreuses aventures fructueuses en Amérique latine. En Europe, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Albiceleste aura laissé une trace mitigée du côté de Séville. En une saison, il aura séduit par son énergie et le jeu flamboyant produit par les Andalous. Malheureusement, une seule saison est un échantillon trop court pour juger de son véritable chantier et il aura à coeur de performer sur le long terme dans le sud de la France, sur le banc du club phocéen. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Omar Da Fonseca au journal LePoint : "L’aventure de Sampaoli peut-elle rapidement tourner court ? Non, car, de toute façon, je ne crois pas que Marseille puisse terminer 3e ou 4e. Il terminera la saison, quoi qu'il arrive, et aura la possibilité de construire son équipe la saison prochaine."

Il ne s'attend pas à des miracles de Sampaoli à l' OM

Largué en Ligue 1 et plombé par les récents événements comme l'éviction d'André Villas-Boas ou l'intrusion de centaines de supporters Marseillais dans la Commanderie, l'Olympique de Marseille n'est pas une destination facile malgré les immenses travaux réalisés par Nasser Larguet. Lucide, Da Fonseca pense que l'environnement actuel de l'OM ne favorise pas l'intégration de Sampaoli : "Je suis sceptique sur l'influence de l'entraîneur, en règle générale. Dans un orchestre, si le son n'est pas bon, vous pouvez amener le meilleur violoncelliste, le meilleur tambour ou le meilleur guitariste, ce sera mauvais. En ce moment, le son de l'équipe marseillaise manque de splendeur, de qualité. Sampaoli part de très loin. Il pourra compter sur Milik, le seul joueur vierge de toute la pollution vécue par les uns et les autres." Des déclarations qui ne devraient pas donner confiance aux supporters phocéens.













Par Chemssdine