OM-FC Nantes : La compo de Sampaoli avec un retour important !

Publié par Jules le 20 avril 2022 à 17:14

OM-FC Nantes : Ce mercredi, Marseille (2e) affronte le FC Nantes (10e) avec l'envie de conserver la place de dauphin du PSG en Ligue 1.

L'Olympique de Marseille, qui restait sur une série de 5 victoires avant la courte défaite contre le PSG dimanche (2-1), va tenter de renouer avec le succès lors de la réception du FC Nantes ce mercredi soir. En cas de victoire, l' OM conserverait sa seconde place au classement et maintiendrait ses poursuivants, notamment le Stade Rennais, à au moins trois points d'écart. Une victoire s'impose donc pour les Marseillais qui affronteront une équipe du FC Nantes joueuse, mais qui peine à se renouveler ces dernières semaines.

De leur côté, les Canaris vont tenter de déjouer les plans de l' OM au Vélodrome, eux qui restent sur deux nuls contre des mal classés, Brest et Clermont. Une victoire du FC Nantes à Marseille permettrait aux hommes de Kombouaré de conserver une petite chance de jouer l'Europe, outre la finale de Coupe de France qui opposera la maison jaune aux Aiglons de l'OGC Nice le 7 mai au Stade de France.

Une compo sans grande surprise pour Sampaoli

L' OM devrait recevoir le FC Nantes avec quasiment la même équipe que celle qui s'est déplacée au Parc des Princes ce week-end. Seul changement, Arkadiusz Milik, blessé depuis plusieurs semaines, devrait revenir sur les terrains ce soir, peut-être même en tant que titulaire, à en croire la tendance actuelle. Un renfort de poids pour l'Olympique de Marseille qui va donc pouvoir récupérer son buteur dès ce soir, et pour la fin de la saison.

Sauf surprise, Pau Lopez devrait être préféré à Steve Mandanda dans les cages, ce dernier étant préféré dans les matchs européens depuis le début de la phase finale de Conference League. Au niveau des absences, Cengiz Under n'est pas dans le groupe pour recevoir le FC Nantes. Blessé au genou, le Turc pourrait rater plusieurs matchs avec l' OM sur cette fin de saison. Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente sont, quant à eux, toujours blessés et ne devraient pas rejouer cette saison.

Compo de l' OM face au FC Nantes :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : P. Lirola, W. Saliba, D. Caleta-Car, S. Kolasinac

Milieux de terrain : M. Guendouzi, B. Kamara, Gerson

Attaquants : A. Harit, C. Bakambu, D. Payet