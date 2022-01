PSG Mercato : Un grand buteur visé par le Paris SG a pris sa décision

Publié par Timothy le 24 janvier 2022 à 15:21

À une semaine de la fin du mercato hivernal, un grand attaquant dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le PSG, est fixé sur sa prochaine destination.

PSG Mercato : Dusan Vlahovic a choisi son prochain club

Il est courtisé par les plus grands clubs d'Europe, actuellement co-meilleur buteur de la Serie A avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic a semble-t-il fait son choix sur sa prochaine écurie. Auteur de 17 buts en 21 matches depuis le début de saison, le buteur serbe se rapproche de la Juventus. Le directeur général de la Fiorentina, Joe Barone, a indiqué : « Nous sommes ouverts à tout et nous voulons de la clarté. »

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, l'attaquant de 21 ans est plus proche que jamais d'un départ de la Viola. Plusieurs clubs tentent de s'attacher les services de Vlahovic. Le Barça, le Real et le PSG sont attentifs à sa situation, les deux Manchester, Tottenham et Arsenal, qui a déjà formulé une offre de 55 millions d'euros, refusée, poussent aussi pour attirer le joueur. En vain, car c'est sûrement en Italie que l'international serbe pourrait trouver chaussure à son pied.

Un accord en attente entre la Viola et la Vieille Dame

Selon le média italien, le buteur a acté son envie de quitter la Fiorentina et souhaite par-dessus tout rejoindre la Juventus lors de ce mercato hivernal. Il ne reste plus qu'à trouver un accord entre les deux clubs. Absent face à Cagliari dimanche, la Fiorentina a communiqué qu'elle avait deux cas positifs de Covid-19 dans l'effectif, sans donner de noms. Une première alerte sur le possible départ du buteur ?

La Juventus avait déjà coché le nom de l'attaquant serbe cet été, mais a décidé de repartir à l'assaut cet hiver pour tenter de l'enrôler. Il faut néanmoins que la Vieille Dame puisse aligner au moins 70 millions d'euros pour parvenir à ses fins. Lâcher une telle somme diminuerait nettement les bénéfices du prochain mercato estival. Un salaire d'au moins 7 millions d'euros par saison attendrait le Serbe à Turin. La Fiorentina, qui a ouvert la voie pour un départ de son joueur, se pencherait sur le dossier Milik pour le remplacer, selon des éléments de La Nazione.