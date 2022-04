PAOK-OM : Sampaoli face à un coup dur avant le match retour

Publié par Jules le 12 avril 2022 à 10:56

PAOK-OM : Les Marseillais, qui se déplacent en Grèce cette semaine, devront tenter de se qualifier avec un effectif largement diminué.

PAOK-OM : Sampaoli avec 7 absents

En s'étant imposé 2-1 à la maison, l' OM a fait un premier pas vers la qualification, mais rien n'est encore fait, loin de là. Les Marseillais ne comptent qu'un but d'avance sur leur adversaire avant le match retour et devront tout faire pour préserver ce maigre avantage à la marque. Problème pour l'effectif de JorgeSampaoli, de nombreux joueurs seront absents pour cette rencontre clé de la saison phocéenne et le coach argentin devra se creuser la tête pour aligner une équipe compétitive, capable de s'imposer à Salonique.

Pour ce choc européen, l' OM devra faire sans plusieurs de ses éléments importants. En effet, sept Marseillais seront absents pour le déplacement de jeudi. Parmi eux, on retrouve des titulaires indiscutables comme Gerson ou Boubacar Kamara, tous les deux suspendus pour ce match, mais aussi de nombreux joueurs de compléments très utilisés. Konrad de la Fuente, Bamba Dieng et Leonardo Balerdi seront tous les trois indisponibles. Luis Henrique, quant à lui, n'est pas qualifié pour le Coupe d'Europe cette saison et manquera donc la demi-finale en cas de qualification de l'Olympique de Marseille jeudi soir. Enfin, Alvaro Gonzales est toujours écarté du groupe professionnel.

PAOK-OM : La liste des absents pourrait encore s'allonger

En plus de ces absents, d'autres problèmes sont tombés pour Marseille avant ce match. Les Phocéens devront faire sans leur public, interdit de déplacement en Grèce jeudi, mais aussi sans leur entraîneur, Jorge Sampaoli, lui-même suspendu pour ce match. Mais ce n'est pas tout, puisque la liste des absents pour le match de Conference League pourrait encore s'allonger pour l' OM.

En plus des 7 absents déjà évoqués, 3 joueurs de l'effectif marseillais seraient incertains et pourraient manquer la rencontre si la situation n'évolue pas dans le bon sens pour l' OM. En effet, deux éléments offensifs majeurs, Bakambu et Milik reviennent petit à petit dans le groupe, mais ne seront peut-être pas aptes à débuter le match. De plus, Duje Caleta-Car, essentiel en défense n'était pas présent dimanche, mais pourrait faire son retour dès jeudi.

Récapitulatif des joueurs absents et incertains

Absents : Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente (blessés), Boubacar Kamara, Gerson et Bamba Dieng (suspendus), Luis Henrique (pas qualifié), Alvaro (écarté)

Incertains : Cédric Bakambu, Arkadiusz Milik, Duje Caleta-Car