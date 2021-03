PSG : La remontada est inenvisageable pour Pochettino

Publié le 08 mars 2021 à 12:48

Le PSG affiche sa sérénité avant le match retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mercredi (21h), au Parc des Princes. Si la présence de Neymar au coup d'envoi est incertaine, la large avant du Paris Saint-Germain, après sa victoire à l'aller au Camp Nou (4-1), lui donne un net avantage. Et pas question de remontada cette saison, le Barça ne semblant pas en mesure de rééditer son exploit resté dans les mémoires face aux Parisiens. Mauricio Pochettino, le coach argentin des champions de France, peut amener son expérience à ses joueurs, lui qui a atteint la finale avec Tottenham récemment.

La remontada n'est plus dans les têtes parisiennes

La remontada du Barça contre le PSG en 2017 (4-0, 1-6) est forcément évoqué avant le retour de huitièmes de finale de C1 entre les deux équipes. Mais Mauricio Pochettino l'affirme dans un entretien à l'AFP, ce mauvais souvenir ne viendra pas empêcher son équipe de se qualifier en quarts de finale. "Nous ne sommes pas affectés par ce passé, a expliqué l'Argentin. Nous sommes venus ici avec un esprit libre, et sans préjugés. Ces idées transmettent uniquement de la négativité. Rester tourné vers le passé limite tes possibilités futures. Nous venons avec une énergie nouvelle, nous pensons que nous avons le potentiel pour rester en lice en Ligue des champions. Dans le foot, la conviction te permet de te rapprocher de la victoire." Avec un but évident : "Clairement, c’est l’ambition du club que de la gagner. Il y a beaucoup d’autres équipes qui veulent la remporter, ce n’est pas si facile. Nous avons conscience de notre responsabilité, et nous allons nous battre jusqu’à la mort pour y parvenir."

Une expérience bénéfique pour le PSG en Ligue des champions

Et l'expérience de Mauricio Pochettino sera bénéfique au PSG. "Nous sommes allés en finale après cinq années de travail (à Tottenham, ndlr), le temps de créer une structure qui puisse nous permettre ces ambitions-là, a expliqué l'entraîneur parisien. Nous avions également passé un an sans recruter. Nous sommes à Paris depuis deux mois, ça fait une grande différence. C’était un autre projet à Paris ces dernières années, aujourd’hui nous voyons comment créer le nôtre. C’est un travail différent qu’à Tottenham, mais l’objectif reste le même, gagner. Venir à l’entraînement chaque matin, être avec les joueurs, le staff, essayer de nous améliorer, c’est ça qui me motive. Peut-être même que j’ai plus de motivation à aller au centre d’entraînement qu’à être en compétition. Au sein du staff, nous croyons beaucoup à la préparation, la construction d’un état de forme. La motivation, la concentration, ça se construit au jour le jour."













Par Matthieu