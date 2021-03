PSG - Barça : Neymar finalement forfait pour le retour !

Publié le 09 mars 2021 à 12:00

Le PSG devra faire sans Neymar pour le match retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mercredi (21h), au Parc des Princes. Le Brésilien, touché aux adducteurs contre le SM Caen en Coupe de France, avait déjà raté le huitième de finale aller au Camp Nou, qui avait vu les Parisiens largement l'emporter (1-4) grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Un coup dur pour Mauricio Pochettino alors que la présence de l'ancien du Barça dans le groupe semblait au moins assurée. Il faudra faire sans, ce qui n'avait causé aucun souci aux champions de France en Catalogne.

Neymar absent pour le retour contre le Barça

Alors que l'on croyait Neymar capable d'un retour pour le huitième de finale retour de C1 contre son ancien club, la nouvelle de son forfait vient d'être annoncée par le club parisien. Bourreau de Paris lors de la fameuse remontada sous le maillot blaugrana, le Brésilien en recroisera pas non plus Lionel Messi sur le terrain, alors que le premier fait toujours la cour au second pour le convaincre de tenter l'aventure avec lui en France. D'après L'Equipe, les deux joueurs échangeraient toujours sur l'application WhatsApp, Neymar vantant les mérites de la capitale française auprès de son ami argentin. En attendant, Mauricio Pochettino devra trouver une autre solution pour éviter que le PSG ne revive un vieux cauchemar, qui semble néanmoins improbable cette saison face à un FC Barcelone pas au mieux.

Moise Kean indisponible, incertitude pour Florenzi

Pochettino aurait pu décider de repartir avec la même équipe qu'au match aller, en tout cas dans le secteur offensif. Avec bien sûr Kylian Mbappé en joueur clé, soutenu par Moise Kean et un Marco Verratti évoluant haut sur le terrain, comme aime désormais le faire l'ex-coach de Tottenham, et une pointe haute avec Mauro Icardi. Mais Moise Kean, testé positif au Covid-19, poursuit son protocole et sera indisponible. Cette absence sera compensée par le retour d'Angel Di Maria, absent à l'aller. Enfin, Alessandro Florenzi, malgré une légère incertitude, devrait pouvoir tenir sa place. Le doute plane encore pour Thilo Kehrer.













Par Matthieu