PSG - Barça : absence de Neymar, Frenkie de Jong s'en réjouit !

Publié le 10 mars 2021 à 00:05

Rayonnant dans l'entrejeu du FC Barcelone, Frenkie de Jong n'a pu empêcher la déroute des siens face au PSG lors du match aller du huitième de finale de l' UEFA Champions League en l'absence de Neymar Jr. Optimiste, il pense que l'absence du métronome brésilien va faciliter la tâche des Blaugrana au Parc des Princes.

Pourquoi Frenkie de Jong est-il heureux de l'absence Neymar ?

Sensationnel. Voilà un superlatif parmi tant d'autres capables de décrire la performance qu'ont réalisée les Parisiens lors de leur rencontre face au Barça en terres catalanes. Sans Neymar Jr, le Paris Saint-Germain a surclassé son rival européen le laissant sans repères et avec un Lionel Messi désarmé. Un succès expéditif (1-4) qui scelle, à priori, la qualification des hommes de Mauricio Pochettino pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais voilà, l'absence du milieu de terrain offensif brésilien donne de l'espoir aux Catalans. Ils rêvent secrètement de réaliser un remake de la remontada, quatre ans après l'original.

La présence d'un Kylian Mbappé en forme, et étincelant à l'aller, ne semble pas inquiéter les joueurs de Ronald Koeman. Frenkie de Jong qui a avoué aujourd'hui en conférence de presse, que la mise au repos de Neymar enlevait une sacrée épine des pieds catalans : "C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. S'il n'est pas là, pour nous, c'est mieux ou plus facile, je ne sais pas comment dire."

PSG : Le FC Barcelone y croit-il vraiment ?

Désormais rassurés, les Barcelonais comptent faire chuter le PSG et accéder aux joutes européennes du printemps. C'est en tout cas le dessein qu'a tenu à afficher l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, convaincu des chances de son équipe : "Je ne sais pas si le 4-1 est juste, mais nous avons mal joué ce match aller. Nous y allons pour donner une bonne image de Barcelone. La remontada ? Il faut toujours y croire. Nous y pensons depuis ce week-end et nous essaierons de le prouver demain. Nous sommes toujours unis, ces derniers temps, nous obtenons de bons résultats, vous pouvez le voir contre Séville. Nous sommes ensemble et nous allons à Paris pour gagner et concourir."

Par Chemssdine