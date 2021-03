Juventus : Cristiano Ronaldo, un avenir plus que flou

Publié le 10 mars 2021 à 16:45

La Juventus a été éliminée prématurément de la Ligue des champions, en huitièmes de finale par le FC Porto. Les joueurs de Sergio Conceição se sont inclinés (3-2) après prolongation mais ont arraché leur qualification à dix contre onze grâce à leur succès (2-1) au match aller. Un camouflet de plus pour la Vieille Dame, déjà sortie à ce stade de la compétition l'année dernière par l'Olympique Lyonnais. Cristiano Ronaldo n'a rien pu faire pour sortir la Juve de ce mauvais coup, et a été montré du doigt pour sa faible influence sur le terrain.

Cristiano Ronaldo et l'échec de la Juventus

La presse italienne n'a pas été tendre avec la star portugaise. "Trahi par Ronaldo", a-t-on pu lire dans certaines colonnes. "Le mariage entre la société Juve et l’entreprise CR7 est un désastre", voit-on ailleurs. Même l'illustre entraîneur Fabio Capello y est allé de son commentaire : "Se retourner comme l’a fait Ronaldo sur le coup-franc, c’est impardonnable, a déclaré Capello sur Sky Italia. C’est même très grave. Celui qui est dans le mur n’a pas le droit d’avoir peur de se prendre le ballon. Il a tourné le dos sur le coup franc, c’est impardonnable. Il n’a aucune excuse." C'est ce coup franc de Sergio Oliveira, à la 115e minute, qui a permis aux Portugais d'obtenir leur qualification, le ballon traversant un mur disloqué.

Un avenir très flou pour la star portugaise

Fabio Paratici, coordinateur technique du club du Piémont, ne sait pas de quoi l'avenir de Cristiano Ronaldo sera fait. "Cristiano a sa carrière dans ses mains, a-t-il lâché à Sky Italia. Avec ces grands joueurs, vous savez toujours que lorsqu'ils décident de mettre fin à leur expérience avec une équipe et de passer à une autre expérience, ce sont eux qui décident et vous devez respecter cette décision"Nous devons voir dans quel état d’esprit il est pour savoir si l’on continue ou non une fois que son contrat expirera. Heureusement, il lui reste encore une année sur son contrat. Nous avons le temps éventuellement d’en discuter avec lui. Mais disons que ce n’est pas encore à l’ordre du jour pour le moment." Mais ce nouvel échec pourrait avoir raison de l'avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus, lui qui souhaitait ardemment conquérir une nouvelle couronne européenne.













Par Matthieu