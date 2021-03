ASSE Mercato : Une prolongation surprise chez les Verts ?

Publié le 11 mars 2021 à 06:45

Annoncé sur le départ cet été, un crack de l’AS Saint-Étienne pourrait finalement prolonger son bail avec les Verts. L’ ASSE lui aurait déjà adressé une offre de prolongation de trois ans.

Vers un rebondissement pour une pépite de l’ ASSE ?

Avec l’arrivée de Claude Puel, les jeunes de l’AS Saint-Étienne sont à l’honneur. Lancé cette saison par le technicien castrais, Aïmen Moueffek a surtout dépanné en tant que latéral droit. Ses 13 apparitions sous le maillot des Verts cette saison ont suffi pour voir certaines écuries s’intéresser à lui. France Football révélait récemment que le milieu de 19 ans était notamment courtisé par des clubs de Bundesliga (Mönchengladbach, Leverkusen), de Premier League et en Autriche (Salzbourg). Pour le magazine, un départ est d’autant plus plausible qu’il permettrait à un Saint-Étienne en proie à des difficultés financières de récupérer quelques millions d’euros cet été. Ceci éviterait au club de le laisser partir libre dans un an, à l’échéance de son contrat. Mais comme le souligne Mohamed Toubache-Ter, Moueffek est encore loin de la sortie.

Une prolongation de Moueffek dans les tuyaux ?

Pour l’insider, la direction de l’ ASSE a déjà approché le milieu pour prolonger son contrat. La source croit savoir que le crack stéphanois a reçu une offre de prolongation de trois ans de sa direction. « Lors du match face à la réserve, il a mangé ses adversaires. Il défend, il attaque, il bosse dans son coin, il dépanne même au poste d’arrière droit. Il lui reste 1 an de contrat... Saint-Étienne lui propose de prolonger son contrat de 3 ans », a-t-il révélé sur Twitter. Reste plus qu’à savoir quelle réponse va lâcher cette autre pépite à la direction des Verts.













Par Ange A.