ASSE : Tentative de déstabilisation de l’AS Saint-Étienne ?

Publié le 11 mars 2021 à 10:30

En crise sur le plan sportif et financier, l’ ASSE s’estime diffamée par Bernard Lions dans son livre sur des secrets du club stéphanois. Les premiers responsables des Verts douche également l’intérêt de Jacques Pauly et Laurent Roussey, porteurs d’un projet de rachat du club forézien.

L' ASSE dénonce une campagne de déstabilisation

La direction de l’ ASSE est très préoccupée par la situation actuelle du club classé 16e de Ligue 1 et menacé de relégation. Hors du terrain, les supporters grognent contre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux présidents. Cette semaine, Jacques Pauly et son bras droit Laurent Roussey ont relancé l’idée d’une reprise en main de l’AS Saint-Étienne. Sans oublier le livre de Bernard Lions, sur l' ASSE. Une oeuvre intitulée ‘’Derrière la porte verte’’, dans laquelle le journaliste de L’Équipe révèle « les histoires secrètes de l’ ASSE des vingt dernières années ». Le club ligérien a réagi vigoureusement aux intentions de Jacques Pauly et Laurent Roussey, mais également aux révélations du confrère.

« L’AS Saint-Étienne déplore des tentatives de déstabilisation qui se succèdent au moment précis où le club est confronté à des enjeux économiques et sportifs majeurs », a indiqué le club, dans un long communiqué. « Ainsi, Jacques Pauly et Laurent Roussey se sont lancés dans une nouvelle démarche nuisible et malveillante en convoquant, aujourd’hui mercredi, des médias à une conférence de presse destinée à entretenir l’illusion d’un projet de reprise pharaonique. Cette conférence de presse abracadabrantesque survient juste après la publication du livre de Bernard Lions, jalonné de raisonnements aussi fallacieux que ceux du très mystérieux repreneur », a dénoncé Sainté.

L'AS Saint-Étienne « se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires »

Agacés par ce qu’ils qualifient « de contrevérités, d’inexactitudes, d’approximations ou de fausses révélations parfois injurieuses ou diffamantes » publiées par le journaliste du quotidien sportif, Bernard Caïazzo et son binôme Roland Romeyer estiment que « trop, c’est trop ». Ils pointent « un procédé tout aussi inadmissible que le rocambolesque ‘’montage financier’’ présenté par Jacques Pauly et Laurent Roussey ». En conclusion, les deux propriétaires de l’ ASSE « se réservent le droit d’engager des poursuites judiciaires appropriées », car selon eux : « ces tentatives de déstabilisation confortent toutes les composantes du club dans leur volonté d’en assurer sa pérennité ».













Par ALEXIS