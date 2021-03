OL - Reims : Lyon en ordre de bataille avant le match à Reims

Publié le 11 mars 2021 à 12:00

Troisième de Ligue 1, l'OL veut jouer le titre jusqu'au bout et cela passe désormais par un sans-faute en championnat. Les joueurs de Rudi Garcia sont à trois points du LOSC, leader, et un du PSG, son dauphin. L'Olympique Lyonnais doit retrouver une certaine régularité pour la dernière ligne droite, et cela passe par une série de victoire. Après avoir battu le Stade Rennais mercredi dernier, et confirmé en Coupe de France contre Sochaux (5-2), en seizièmes de finale, Lyon doit maintenant enchaîner dès vendredi soir (21h), sur la pelouse du Stade de Reims pour la 29e journée de Ligue 1.

L'OL entre dans "une période décisive"

Le sprint final commence en Ligue 1 et la prochaine étape pour l'OL le mène à Reims, au stade Auguste-Delaune vendredi (21h), pour y défier le doouzième du championnat. "On a la chance aujourd'hui de jouer avant les autres et de pouvoir être de nouveau premier vendredi soir, a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse. Et cette fois, tout le monde ne pourra pas prendre trois points puisqu'il y a une confrontation directe entre Monaco et Lille. On prendra des points sur l'un des deux ou sur les deux seulement si on s'impose à Reims. On doit tout faire pour gagner." Le mot d'ordre en donc de se focaliser sur cette prochaine rencontre. "Le discours que je tiens à mes joueurs ? Celui de ne penser qu'à Reims, a ajouté le coach de l'OL. Ça ne sert à rien de se projeter. On est chasseur. Si on veut passer deuxième ou premier dès vendredi, il faut gagner sur un terrain difficile contre une équipe avec un bon coach et des joueurs de qualité."

Et dans cette situation où les trois points sont cruciaux à chaque match, il faut faire une bonne série : "L'importance de la dynamique ? Ça l'est déjà pour soi-même. Mais plus votre série est extra, plus elle est proche de la fin. Regardez City, Monaco et nous aussi à une époque. La dynamique est importante pour soi et ce qu'elle dégage vis-à-vis des autres. D'où importance de s'imposer quand on joue avant tout le monde..." Pour Maxwel Cornet, l'OL entre dans la dernière ligne droite : "On sait que c'est une période qui sera décisive pour nous. Il ne faut pas se mettre de pression négative. On a cette expérience des sprints en fin de saison. On a vu les années précédentes, on n'est pas mal quand il faut mettre un coup d'accélérateur. A nous de bien enchaîner les matches, à commencer par Reims."

Tout gagner jusqu'à la fin

Pour être champion, il faudra tout gagner, estime Maxwel Cornet. "Tous les matches seront importants jusqu'à la fin de la saison. Si le président avait été là, il aurait dit qu'il faut tout gagner pour être champion. L'objectif c'est d'être joyeux en fin de saison. On sait par quoi ça passe. Je pense que c'est une prise de conscience naturelle. On sait qu'il reste peu de matches pour atteindre nos objectifs. On redouble d'efforts, c'est comme en Ligue des Champions on trouve une motivation supplémentaire. Je pense que cette année, on a une belle équipe pour faire quelque chose en fin de saison. A nous de se donner les moyens, de rester le plus sérieux possible."













Par Matthieu