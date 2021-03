ASSE : Une grosse inquiétude autour du club stéphanois

Publié le 11 mars 2021 à 12:30

L'ASSE fait grise mine en Ligue 1 cette saison et l'inquiétude grandit autour du projet sportif. Pas vraiment pour celui de Claude Puel, l'entraîneur qui a décidé de miser sur la jeunesse talentueuse du club, mais pour la façon dont l'AS Saint-Etienne gère l'avenir de ces jeunes joueurs. En effet, avec une situation financière difficile, les Verts ont déjà dû se séparer de Wesley Fofana en fin de mercato estival, et après le début du championnat, ne pouvant refuser l'offre de Leicester, s'élevant à 35 millions d'euros hors bonus. Et pour l'été prochain, le doute est encore permis, de nombreux joueurs étant convointés en Europe.

Un projet contradictoire chez les Verts

Denis Balbir a pointé une certaine contradiction du côté de l'ASSE, dans une chronique pour But!. "La chance qu'a Saint-Etienne, c'est d'avoir des jeunes joueurs comme Lucas Gourna-Douath en valeur marchande. Après avoir sorti William Saliba en 2019 et Wesley Fofana en 2020, c'est au tour du jeune milieu de devenir la caution « bankable » pour renflouer les caisses. C'est une chance autant qu'une double peine. L'ASSE ne forme plus vraiment pour elle mais plutôt pour stabiliser le club. J'espère que, si vente de Lucas Gourna-Douath il y a cet été, cela permettra de renforcer les bases pour le futur. Dans le Forez, Claude Puel est arrivé avec un projet. Son plan était de bâtir une équipe sur la jeunesse. Sauf que si l'on vend les meilleurs jeunes, le projetn'existe plus. C'est vraiment très contradictoire..."

"Ce qui est frustrant, c'est que cela faisait très longtemps que l'ASSE n'avait pas sorti autant de bons jeunes, a ajouté le journaliste sportif. Le fait de devoir s'en séparer empêche de bâtir une équipe compétitive sur la durée. Quel visage aurait l'ASSE avec une défense Saliba – Fofana et Gourna au milieu ? Je ne dis pas qu'on serait champion d'Europe mais bon ce serait au moins cohérent par rapport au projet du staff... Claude Puel veut bâtir autour des bons jeunes mais, les finances étant ce qu'elles sont, il est obligé de laisser partir les meilleurs. Quel va être l'avenir de Saint-Etienne ? Est-ce que, si les meilleurs partent, le second panier sera assez solide pour porter l'équipe en Ligue 1 ?" On a déjà vu cette saison toute la peine qu'avaient eu les Stéphanois à remplacer leur défenseur central, avec l'absence de la recrue Panagiotis Retsos et l'arrivée en catastrophe cet hiver de Pape Abou Cissé.

L'ASSE, une "usine de ventes de jeunes" ?

"L'ASSE ne peut pas se contenter d’une ambition de maintien tous les ans. Les supporters ne l’accepteraient pas. Par rapport au nom du club, à son passé, personne ne peut vraiment se résoudre à ça. Maintenant, sans argent et sans équipe, difficile d’avoir de l’ambition. Un problème très important se dessine si les dirigeants ne parviennent pas à abaisser le déficit par d’autres moyens. Ce ne sera pas simple. On ne trouve pas 35 M€ en creusant dans son jardin. Maintenant il faut tout faire pour préserver le projet et bâtir une équipe autour des meilleurs jeunes. A terme, j’ai peur que l'ASSE ne devienne une usine de ventes de jeunes et ne cherche plus à avoir une quelconque ambition", conclut Denis Balbir.













Par Matthieu