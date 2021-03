OM, Sassuolo Mercato : 3 M€, ça sent bon pour un indésirable

Publié le 12 mars 2021 à 08:00

Prêté à Sassuolo cette saison, Maxime Lopez est parti pour ne plus revenir à Marseille. L’ OM pourra néanmoins se consoler avec un joli chèque suite au transfert définitif de son minot en Serie A.

Maxime Lopez s’éloigne de l’ OM

Pas dans les plans d’André Villas-Boas, Maxime Lopez avait quitté l’Olympique de Marseille dans les derniers jours du mercato estival. Le milieu de terrain est prêté avec option d’achat aux Italiens de Sassuolo. En Italie, le Marseillais de 23 ans a déjà pris part à 18 rencontres de Serie A, dont 14 titularisations. Il ne lui reste plus que deux matchs à disputer avant d’être définitivement la propriété du club italien. L’accord conclu avec l’ OM stipule en effet que l’option d’achat devient obligatoire une fois que le jeune milieu aura atteint les 20 matchs avec le pensionnaire de Serie A. Sassuolo devra alors verser un montant compris entre 1 et 3 millions d’euros à Marseille pour s’offrir définitivement Lopez.

Lopez, un futur cadre de Sassuolo ?

Comme l’indique Stefano Aravecchia, Maxime Lopez était un joueur désiré par le coach de Sassuolo. Il n’est donc pas surprenant qu’il enchaîne autant les rencontres. « Sassuolo a choisi Maxime Lopez sur l’indication précise de l’entraîneur De Zerbi qui l’a vu au travail sous le maillot marseillais […] Il a des qualités techniques évidentes et peut jouer à tous les postes de milieu de terrain, c’est un joueur polyvalent comme on dit en Italie. Il nous rappelle un peu Stefano Sensi [transféré à l’Inter la saison passée] », a indiqué le journaliste de La Gazzetta di Modena. Pour Aravecchia, Lopez devrait encore prendre une dimension plus importante avec la future vente de Manuel Locatelli (23 ans).













Par Ange A.