Stade Rennais : Le président Holveck souffre d'un cancer

Publié le 12 mars 2021 à 15:30

Le Stade Rennais vit vraiment une saison difficile et rien ne semble épargner les Bretons. Dixièmes de Ligue 1, les Rouges et Noir ont perdu leur entraineur Julien Stéphan, qui a démissionné au profit de Bruno Genesio. Mais le club a surtout annoncé une bien mauvaise nouvelle quant à l'état de santé de son président. Absent lors des derniers déplacements de Rennes, Nicolas Holveck avait été hospitalisé et subi une batterie de tests, qui ont révélé l'existence d'un cancer. Par le biais d'un communiqué, le président rennais a déclaré continuer ses fonctions au SRFC.

Nicolas Holveck touché par un cancer

C'est par le biais d'un communiqué que le Stade Rennais a donné des nouvelles de son président, récemment hospitalisé et qui n'avait pas pu accueillir le nouveau coach, Bruno Genesio. "Annoncés par le communiqué du 4 mars dernier, les examens médicaux subis la semaine dernière par Nicolas Holveck, Président Exécutif - Directeur Général du Stade Rennais F.C., ont révélé l’existence d’un cancer. Le traitement ne nécessitant pas d’hospitalisation, Nicolas Holveck continue à assumer pleinement ses fonctions, en s’appuyant sur les équipes du club. Le Stade Rennais F.C. et la famille Pinault adressent à Nicolas Holveck leurs vœux de prompt rétablissement."

Le président du Stade Rennais assurera ses fonctions

À ces quelques lignes du Stade Rennais se sont ajoutés les mots de Nicolas Holveck lui-même. "Dans cette période difficile, je reste totalement impliqué au service du Stade Rennais F.C. Je sais plus que jamais pouvoir m’appuyer en pleine confiance sur des équipes solides, tant sur le plan sportif avec le Directeur technique Florian Maurice et l’entraîneur Bruno Genesio, que sur le plan administratif avec tous les collaborateurs du club et l’arrivée prochaine d’Olivier Cloarec", a écrit le président breton sur le site officiel des Rouge et Noir. Nicolas Holveck sera donc là pour épauler l'équipe dans sa quête de renouveau, avec une qualification européenne comme objectif à l'issue de la saison.













Par Matthieu