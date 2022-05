Stade Rennais Mercato : Le SRFC dégaine pour une sensation du milieu

Publié par ALEXIS le 09 mai 2022 à 18:05

Stade Rennais Mercato : Dans le viseur de plusieurs cadors européens, un pilier de Bruno Genesio a vu le SRFC lui formuler une offre de prolongation.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud enflamme le mercato

Grâce à ses performances remarquables avec le SRFC cette saison, Benjamin Bourigeaud a suscité l’intérêt de plusieurs clubs à l’étranger, dont deux en Italie. En Serie A, son nom est associé à l’AS Rome à la Lazio Rome. Les deux clubs de la capitale sont positionnés pour tenter de chiper le milieu de terrain au Stade Rennais pendant le mercato estival.

Vu les intérêts et le calibre des courtisans du joueur de 28 ans, le club breton pourrait faire une bonne affaire ces prochains mois s’il décidait de le transférer. Bourigeaud n’a plus qu’un an de contrat au SRFC, soit jusqu’en juin 2023. De ce fait, la direction Rouge et Noir serait bien inspirée en restant attentive aux propositions qui vont arriver pour le N°14 rennais, sans quoi ce dernier serait libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2023. Néanmoins, l'espoir d'une prolongation reste de mise pour l'actuel 4e de Ligue 1 (avec un match en retard), qui aurait formulé une offre conséquente pour retenir son joyau.

SRFC Mercato : Et si Bourigeaud restait au Stade Rennais ?

Conscient de la possibilité pour Benjamin Bourigeaud de s’engager librement dans le club de son choix l'année prochaine, le président Nicolas Holveck serait passé à l’offensive. D’après les indiscrétions du journaliste Alexis Bernard, le dirigeant du SRFC aurait transmis une proposition de prolongation de contrat au natif de Calais. En lice pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, le club breton souhaite repartir en coupe d’Europe avec Benjamin Bourigeaud, après l’échec en Ligue Europa Conférence cette saison. Une 2e place de Ligue 1 mêlée à un projet sportif séduisant pourrait ainsi faire douter le milieu de terrain, qui se cherche un nouveau chalenge.

Une envie de départ grandissante chez le joueur

Malgré l'offensive du Stade Rennais pour conserver son homme fort de l'entrejeu, la tendance reste toutefois à un départ du joueur cet été. À 28 ans, Benjamin Bourigeaud arrive à un tournant de sa carrière, où il pourrait prétendre à un top club européen. Auteur de 9 buts et 11 passes décisives cette saison, le milieu rennais ne se montre pas insensible aux offres venues de l'étranger. " J’ai des ambitions […] Forcément, il y aura une réflexion à avoir, puisqu’il me reste un an ", a récemment indiqué Benjamin Bourigeaud, qui confirme au Télégramme la tendance d'un départ. " Je fais juste part de mes ambitions, notamment celle de l’étranger. […] Je veux me donner toutes les opportunités possibles, ne pas me fermer de porte. "

Il y a peu, c'est au micro de Canal + que l'ancien joueur du RC Lens évoquait son avenir, laissant toujours présager un transfert cet été. " Sur 10 ans je n’ai fait que 2 clubs (...) Je n’ai juste pas envie d’avoir de regret à la fin de ma carrière. J’ai envie de connaître une expérience à l’étranger. Mais cet été ou plus tard, je ne peux pas vous le dire parce que je n’en suis pas si sûr. " La tâche sera donc complexe ces prochains mois au SRFC pour conserver Benjamin Bourigeaud.