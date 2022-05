Stade Rennais Mercato : Officiel, un nouveau président au SRFC !

Publié par Dylan le 24 mai 2022 à 12:21

Stade Rennais Mercato : Le SRFC a officiellement nommé Olivier Cloarec comme nouveau président du club. Il succède à Nicolas Holveck, atteint d'un cancer.

Initialement directeur adjoint du Stade Rennais, Olivier Cloarec a été officiellement nommé comme nouveau président exécutif du club breton, succédant ainsi à Nicolas Holveck. C'est le club qui l'a annoncé via un communiqué officiel. Président exécutif du SRFC depuis 2020, Nicolas Holveck a décidé de se mettre momentanément en retrait en raison d'un cancer qu'il avait annoncé en mars dernier.

Olivier Cloarec était quant à lui directeur général adjoint du SRFC depuis avril 2021, et devient président d'un club pour la première fois. Breton de naissance, il exerce plusieurs fonctions de direction depuis plus de 20 ans au sein du football professionnel français. Il est notamment passé par le RC Strasbourg, le Stade Brestois, le Vannes OC, et plus récemment par le Dijon FCO, où il était secrétaire général du club avant de devenir directeur général de 2018 à 2021.

Stade Rennais Mercato : Olivier Cloarec gravit les échelons

À l'instar de l'AS Monaco avec Oleg Petrov ou du Paris Saint-Germain avec Leonardo, c'est donc un changement majeur qui intervient au sein de la direction du SRFC, qui vient de terminer quatrième du championnat de Ligue 1. Le dirigeant de 46 ans va diriger un club pour la première fois en tant que président, en remplacement de Nicolas Holveck. Il aura fort à faire puisque le club vient de sortir d'une belle saison, avec une qualification pour la Ligue Europa à la clé.

Mais Olivier Cloarec est loin d'être un débutant dans le milieu du football professionnel, bien au contraire. Le Breton a gravi les échelons au fur et à mesure. À Strasbourg, il a commencé en tant que responsable du marketing et de la communication de 1999 à 2004, avant de devenir directeur de la communication au Stade Brestois où il restera jusqu'en 2008. Puis c'est à Vannes qu'il poursuit son ascension, en devenant directeur général du club de 2008 à 2012. L'homme de 46 ans aura même passé quasiment un an au FC Lorient en tant que directeur du développement de 2014 à 2015, avant de s'illustrer à Dijon et à Rennes.