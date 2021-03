OL : Accroché par Reims, Garcia garde espoir pour la suite

Publié le 13 mars 2021 à 05:30

L’Olympique lyonnais a arraché le point du match nul sur la pelouse du Stade de Reims vendredi (1-1). Coach de l’ OL, Rudi Garcia a exprimé sa déception après la rencontre. Il attend un meilleur visage des siens lors des prochaines échéances.

Les regrets de Rudi Garcia après le nul de l’ OL

Rudi Garcia espérait entamer la 29e journée du championnat en tant que leader. Pour y parvenir, l’Olympique lyonnais devait l’emporter sur la pelouse du Stade de Reims vendredi. Mais l’ OL a été contraint au partage de points par les locaux (1-1). Les Gones sont même passés proches de la défaite à Auguste Delaune. Entré en jeu à la mi-temps, Tino Kadewere a évité la défaite aux siens grâce à son égalisation dans le temps additionnel (90+2). Mathieu Cafaro avait donné l’avantage à Reims avant la pause. Après la rencontre, le coach lyonnais a nourri quelques regrets. Il est notamment déçu que ses poulains n’aient pas affiché autant « d’envie et de détermination » en première période comme ils l’ont faits en seconde.

Les leçons de Rudi Garcia après Reims

Pour l’entraîneur de l’ OL, ce résultat décevant doit servir de leçon pour l’avenir. « On doit être capables de lâcher les chevaux et d’être surmotivés tout le temps […] Ce résultat, on l’a fait ensemble, il n’y a rien à dire. On espérait être premiers et on attendra de voir ce que feront les candidats directs […] Il reste encore 9 matches, donc 27 points possibles. Tout est encore ouvert et possible », a confié le coach de Lyon selon les propos relayés par L’Équipe. Désormais, les Gones vont préparer le grand rendez-vous qui les attend lors de la prochaine journée. Actuel 3e, l’Olympique lyonnais recevra le Paris Saint-Germain (2e) dimanche le 21 mars au Groupama Stadium. Une affiche qui s’annonce cruciale pour la course au titre.













Par Ange A.