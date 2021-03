OM Mercato : Sampaoli se prononce sur le cas de Thauvin

Publié le 13 mars 2021 à 07:15

Nouvel entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli a été invité à se prononcer sur les dossiers chauds de son nouveau club. Le technicien argentin a notamment été interpellé sur l’avenir de Florian Thauvin. L’ailier de 28 ans est en fin de contrat et entretient le mystère sur son futur.

Sampaoli tranche sur l’avenir de Thauvin à l’ OM

Après sa sortie sur Mickaël Cuisance, Jorge Sampaoli a évoqué un autre dossier brûlant à l’Olympique de Marseille. Comme le milieu prêté par le Bayern, Florian Thauvin arrive en fin de contrat à l’ OM cet été. Nouveau coach du club phocéen, Jorge Sampaoli espère compter encore longtemps sur le champion du monde tricolore. Il a exprimé ce vœu en conférence de presse. « Je considère Flo comme un grand joueur. Je veux qu’il retrouve son niveau. Pour pouvoir compter sur lui. Il respecte bien le club. Cette saison, ça n’a pas été la meilleure pour lui. Mais on sait ce qu’il vaut. J’espère pouvoir compter sur lui. Car c’est un joueur déterminant », a confié l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste.

Thauvin toujours flou sur son futur à Marseille

Principal concerné, Florian Thauvin s’est montré moins explicite au sujet d’une prolongation. Pour l’ailier marseillais, les cartes sont surtout entre les mains de son nouveau président. « Concernant mon avenir, pour être honnête, je n’en ai aucune idée. Une chose est sûre, j’ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo [Longoria, ndlr], on verra ce qu’il se passera à l’avenir, mais je n’en sais pas plus que cela », a déclaré l’attaquant de l’ OM. Comme l’a relevé Jorge Sampaoli, cette saison est loin d’être la meilleure pour le natif d’Orléans. Il ne compte que 7 buts et 9 passes décisives en 35 matchs. Malgré cette mauvaise passe, il garde la confiance de l’Argentin. Reste à savoir s’il la lui rendra en rempilant avant la fin de la saison.













Par Ange A.