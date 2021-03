OL : Lutte avec le PSG et le LOSC, Rudi Garcia panique

Publié le 13 mars 2021 à 19:19

Ouvrant la 29e journée de Ligue 1, l’ OL a été accroché par le Stade de Reims (1-1), vendredi, au stade Auguste Delaune. L’équipe de Rudi Garcia a ainsi laissé deux points en route dans la course pour le titre avec le LOSC et le PSG. De quoi mettre l’entraîneur du club rhodanien en colère.

OL : 2 points perdus ou 1 point gagné à Reims ?

L’ OL est engagé dans le sprint final de la Ligue 1 avec le LOSC et le PSG, respectivement leader et deuxième du championnat. L’Olympique Lyonnais a lui été tenu en échec vendredi par le Stade de Reims. Menés (1-0, 33e) suite au but de Mathieu Cafaro, les joueurs de Rudi Garcia ont poussé de toutes leurs forces pour obtenir la victoire, mais sans succès. Ils ont tout juste réussi à égaliser par Tino Kadewere dans le temps additionnel (1-1, 90e+2). Les Gones ont donc dû se contenter du seul point du match nul. Une mauvaise opération pour une équipe qui joue le titre, surtout que ses concurrents, le Paris Saint-Germain (60 points) et Lille OSC (62 points) pourraient en profiter pour creuser l’écart. En effet, le leader affronte l’AS Monaco (4e) tandis que son dauphin croise le fer avec le FC Nantes dimanche. Pour l'instant, l’ OL a rejoint le Paris SG au même nombre de points (60), mais reste 3e.

Rudi Garcia voulait « changer tous ses joueurs » à la pause

Rudi Garcia n’a pas caché sa colère pour les points laissés à Reims, car pour lui, l’équipe Lyonnaise n’a pas pris un point, mais en a perdu 2 dans la course pour le titre de champion de France. « Ce résultat sanctionne notre piètre première période. Nous avons joué quarante-cinq minutes et ce n'était pas suffisant. Il y a eu bien trop d'écart entre les deux périodes. J'aurais aimé qu'on égalise un peu plus tôt, car je pense qu'on pouvait l'emporter, mais ils ont aussi un excellent gardien », a-t-il regretté dans un premier temps avant de tirer à boulets rouges sur ses propres joueurs : « franchement, j'ai changé trois joueurs à la mi-temps, mais j'aurais pu les changer tous ».

Notons que Houssem Aouar, Rayan Cherki et Mattia de Sciglio sont les joueurs sortis à la mi-temps au profit de Kadewere, Maxence Caqueret et Maxwel Cornet. Panique chez le coach lyonnais ou mots forts pour réveiller Lyon ? Rendez-vous dimanche 21 mars (21h), lors du choc OL - PSG sur la pelouse du stade Décines.













Par ALEXIS