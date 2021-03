Real Madrid : Karim Benzema revient sur son match XXL face à Elche

Publié le 14 mars 2021 à 11:49

Encore une fois auteur d'un gros match hier après-midi, Karim Benzema a permis au Real Madrid d'aller chercher la victoire face à l'accrocheuse équipe d'Elche. À l'issue de la rencontre, le sauveur est revenu sur son doublé, dont son dernier but sensationnel. L'attaquant Français a donné les clés de la fin de saison du club madrilène.

La grande après-midi de Karim Benzema

Le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin a rebattu les cartes au sein de l'attaque du Real Madrid. En effet, déjà essentiel lors des nombreux succès du club de la capitale espagnole du temps de la présence du quintuple Ballon d'Or portugais sous le maillot madrilène, Karim Benzema a pris une nouvelle dimension depuis le transfert de son ex-complice. Ayant mené son équipe au sacre en Liga la saison dernière, le Lyonnais réalise une nouvelle saison de très bonne facture. Le joueur offensif français a empilé 20 buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Absent lors du huitième de finale de Champions League face à l'Atalanta Bergame, le natif de Bron était revenu en force face à l'Atletico de Madrid, sauvant ses coéquipiers de la défaite en crucifiant Jan Oblak en toute fin de match.

Le vice-capitaine de l'escouade de Zinedine Zidane a remis ça hier après-midi. Mené par Elche à une demi-heure de la fin, le Real s'en est remis à Benzema. L'ancien joueur Lyonnais s'est offert un doublé, dont une reprise de volée fabuleuse, donnant la victoire aux siens en toute fin de match. Interrogé sur ce chef d'oeuvre, KB9 a avoué être assez satisfait de sa performance et de son fait d'armes salvateur : "C'est un beau but qui aide l'équipe et c'est important. C'est un joli but qui nous donne trois points. Je suis très heureux."

Benzema analyse les matchs du Real Madrid

Plus concentré sur le succès collectif que sur son rendement personnel, l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais est aussi revenu sur les rencontres de son équipe. Il a décrypté les performances parfois décevantes des Merengues, à l'image de celui d'hier : « Chaque fois que nous jouons en premier (dans le week-end), nous savons que nous devons donner plus pour atteindre les premières places. Les équipes sont fortes, elles se mettent derrière. La première mi-temps était un peu bizarre, il y avait peu de mouvement et nous avons défendu un peu en reculant. En seconde période, avec plus d’envie, nous avons marqué les buts de la victoire ».

Une analyse et des performances parfaites qui confirment bien que le costume de leader offensif du Real Madrid est taillé sur mesure pour Karim Benzema.













Par Chemssdine