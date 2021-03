PSG : Révélation de taille sur la prolongation de Di Maria

Publié le 14 mars 2021 à 08:00

Dans un communiqué publié vendredi, le PSG a officialisé la prolongation du contrat d’Angel Di Maria. L’attaquant argentin a notamment pris un important engagement pour rester à Paris.

Le sacrifice de Di Maria pour prolonger au PSG

En fin de contrat au Paris Saint-Germain cette année, Angel Di Maria a rempilé pour une saison et une autre en option. L’attaquant argentin est désormais lié au club de la capitale au moins jusqu’en 2022 comme l’a indiqué le communiqué publié par le club. L’Équipe vient de faire une révélation de taille au sujet de la prolongation d’El Fideo. À en croire le quotidien sportif, l’ancien Merengue a consenti à un sacrifice financier pour étendre son bail dans la capitale. Le joueur de 33 ans aurait notamment accepté de baisser son salaire pour rester à Paris. Les émoluments annuels de l’Argentin sont estimés à 13 millions d’euros. Au terme de la saison, il devrait toucher moins que ce pactole selon les termes de son nouveau contrat.

Un avenir déjà tracé pour Di Maria ?

Désormais lié au PSG au moins jusqu’en 2022, Angel Di Maria aurait également déjà préparé son après-Paris. Il devrait retourner au bercail une fois sa pige terminée dans la capitale. Avant de poser ses valises en Europe, Di Maria s’est révélé au Club Atlético Rosario Central, club phare de sa ville natale. Il a ensuite rejoint le Benfica Lisbonne (2007-2010) avant son transfert au Real Madrid (2010-2014). El Fideo a rejoint Paris en 2015 après un passage décevant à Manchester United. Depuis, il a disputé 248 matchs et compte 87 réalisations sous le maillot rouge et bleu. Il a également délivré 99 passes décisives. Il ne lui reste plus qu’à délivrer 5 caviars pour devenir le meilleur passeur de l’histoire du club. La première place est occupée par Safet Susic, auteur de 103 passes décisives durant son passage parisien (1982-1991).













Par Ange A.