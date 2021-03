LOSC : Les Lillois venus pour le nul sur le terrain de Monaco ?

Publié le 15 mars 2021 à 13:30

Le choc du week-end en Ligue 1, entre le LOSC leader et l'AS Monaco quatrième, a accouché d'un match nul (0-0) qui aura finalement fait les affaires des Lillois, à la suite de la défaite du PSG sur sa pelouse contre le FC Nantes, et le nul de l'Olympique Lyonnais vendredi contre le Stade de Reims. Les Nordistes pourront remercier leur gardien Mike Maignan, auteur encore d'une très solide solide performance dans les cages des Dogues. D'ailleurs, pour l'entraîneur monégasque Niko Kovac, les joueurs de Christophe Galtier ont obentu à Louis-II ce qu'il était venu chercher, à savoir le point du nul.

"Une partie d'échecs" entre le LOSC et l'ASM

Ce match entre le LOSC et l'AS Monaco, "c’était une partie d’échecs", a expliqué le coach des joueurs du Rocher, Niko Kovac. Les deux équipes ont été à un bon niveau tactique. Cela a été difficile de passer les lignes de Lille. Mais je suis satisfait du niveau de jeu de notre équipe. On a concédé peu de situations, même si offensivement on était parfois à un contre quatre. Maintenant, on sait qu’on peut être compétitifs avec les meilleures équipes de Ligue 1. L’arrêt de Mike Maignan ? Jovetic est très déçu. C’était une grosse opportunité mais Maignan est excellent. S’il frappe dix centimètres au-dessus, il peut y avoir but. C’est un détail. Mais si on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre (…) L’adversaire était très bon. Mon impression est que Lille était ici pour jouer le nul. Ils ont joué en contre."

Deux équipes trop prudentes ?

Pierre Ménès, le consultant de Canal+, a livré un constat similaire. "La grosse affiche de la journée avait lieu à Louis-II entre Monaco et Lille. La première mi-temps a été intéressante au niveau du rythme et a donné lieu à un bel affrontement tactique. La seconde a été beaucoup moins emballante, les deux équipes se montrant trop prudentes. Aucune des deux n’a accepté de se déséquilibrer pour tenter de faire basculer la décision, même si l’ASM aurait finalement pu arracher la victoire dans les arrêts de jeu si Maignan n’avait pas sorti le grand jeu face à Jovetic." Avec ce nul, le LOSC prend trois points d'avance sur le PSG et l'Olympique Lyonnais et garde Monaco à distance, faisant un petit pas de plus dans la course au titre.













Par Matthieu