Pisté par le Paris Saint-Germain pour l'été prochain, Mike Maignan ne semble pas prêt à prolonger son bail du côté du Milan AC.

Mercato PSG : La grosse demande de Mike Maignan au Milan AC

Les difficultés de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain ont fait naître des rumeurs incessantes sur la volonté du club de la capitale de changer de cap. La direction parisienne est maintenant à l'affût pour attirer Mike Maignan au Parc des Princes d'ici l'été prochain. Ce serait un retour à la source pour le gardien de but de 28 ans, huit ans après avoir quitté son club formateur. Mais les choses ne seront pas si simples pour Luis Campos puisque Maignan ne fermerait pas la porte à une prolongation au Milan AC. Sauf que l'ancien Lillois ne compte pas poursuivre longtemps l'aventure au sein du club de la Serie A à n'importe quel prix. Lié aux Rossoneri jusqu'en 2025, Mike Maignan réclame un salaire à la hauteur de son statut et de ses prestations.

Des négociations en suspens pour Mike Maignan

Le natif de Cayenne est arrivé en Lombardie en juillet 2021. Depuis, il s'est imposé comme un élément clé dans les buts et a contribué au titre de champion d'Italie remporté lors de la saison 2021-2022, dès sa première saison. Alors qu'il a encore deux ans sur son contrat, le Milan AC voudrait blinder Mike Maignan avec une prolongation de contrat. Sauf que les discussions n'avancent pas dans ce sens entre les deux parties. Le club italien peine à répondre aux exigences de son gardien de but, rendant ainsi les négociations délicates.

Le PSG suit la situation de près

Paris rêve d'un retour de son produit pour en faire son numéro 1 sous les ordres de Luis Enrique. Même si aucune offre n'a été formulée, les intentions du club français sont réelles et le PSG garde un œil sur la situation de Mike Maignan au Milan AC. Si les Lombards n'arrivent pas à répondre à la demande du gardien de but, le PSG pourrait passer à l'offensive avec une offre alléchante. Tout est encore possible d'ici le prochain mercato estival.