ASSE : Les Verts en route pour le maintien mais prudents

Publié le 15 mars 2021 à 15:45

L'ASSE s'est imposée (1-0) sur la pelouse d'Angers SCO ce week-end et a fait un grand pas vers le maintien. Les joueurs de Claude Puel ont réalisé une bonne performance face à ceux de Stéphane Moulin, peu inspirés. Les Verts ont profité de cette irrégularité pour s'offrir les Angevins sur une belle frappe de Wahbi Khazri, qui prouve encore une fois sa capacité à faire la différence quand il est en forme et impliqué à 100%. Face à cette victoire enthousiasmante, la fin de saison s'annonce moins morose à l'AS Saint-Etienne.

L'ASSE fait bonne figure à Angers

L'ASSE a fait bonne figure à Angers. De quoi plaire à l'ancien joueur Patrick Guillou, dans les colonnes du Progrès. "La fièvre monte comme à Angers. Une rencontre de belle facture. De haute volée. Du jeu et une intensité « Champions League ». Des mouvements collectifs, de la créativité dans les couloirs. Des prises de décisions rapides. L’équipe progresse et s’améliore. Face à ce jeu emballant, les Angevins ont été balayés. Rangés au placard. D’ailleurs ceux qui en sont sortis, les Trauco, Kolodziejczak, Youssouf et Boudebouz ont largement contribué au succès stéphanois. Wahbi Khazri a même réussi à piquer le costume du sauveur providentiel réservé habituellement au coach castrais."

Une victoire en trompe-l'oeil ?

Pour le consultant de Canal+ Pierre Ménès, l'ASSE a aussi eu la chance de tomber sur une mauvaise équipe angevine. "En début d’après-midi, on a vu pourquoi Angers est incontestablement l’équipe la plus irrégulière de Ligue 1. Le SCO est capable de sortir une prestation brillante et maîtrisée et la semaine d’après, de livrer un non-match. Le second cas de figure a eu lieu face à une équipe de Saint-Etienne pourtant très diminuée mais qui a joué avec abnégation et volonté. Et quand tu as un joueur de la qualité de Khazri, ça fait la différence. Le but du Tunisien, inscrit d’une magnifique frappe enroulée, a suffi au bonheur des Verts."

Enfin toujours dans Le Progrès, Patrick Guillou a lancé une petite pique aux dirigeants stéphanois. "Désormais, tout doit être lisse, contrôlé et sans aspérité. Pour autant, le foot à l’ASSE doit respirer et transpirer la passion. Pour éviter les éventuelles poursuites judiciaires, de ne pas être taxé de complotistes, les épistoliers rangent leurs plumes piquantes. Trop c'est trop !"













Par Matthieu