LOSC : Plusieurs joueurs pointés du doigt contre l’AS Monaco

Publié le 16 mars 2021 à 06:45

Le LOSC n’a pas pu profiter du faux pas de l’ OL pour creuser l’écart avec ce concurrent direct, lors de la 29e journée de Ligue 1. Les Lillois se sont contentés du point du match nul (0-0), face à l’AS Monaco au stade Louis-II. Ils sont pourtant à la lutte avec le PSG, Lyon et évidemment les Monégasques, dans la course pour le titre cette saison.

Le LOSC pouvait-il faire mieux qu'un nul à Monaco ?

L’ entraîneur du LOSC craignait l’AS Monaco avant la confrontation entre ces deux équipes de foot engagées dans la course pour le titre de champion de France 2021. Il l’avait clairement exprimé en conférence de presse d’avant-match. « Monaco a, à la fois, une qualité offensive et un gros potentiel offensif. Elle a aussi un banc… Individuellement, ils ont de super joueurs, des joueurs qui ont de l’expérience. […] Et je trouve que leur entraîneur fait un très bon travail », avait déclaré l'entraîneur Christophe Galtier, lequel a cité des joueurs d’expérience comme Aleksandr Golovin, Stevan Jovetic, Cesc Fabregas…, capables, selon lui, de freiner ses joueurs. Lors de la rencontre, les buteurs, milieux de terrain et défenseurs de Christophe Galtier n'ont pas donné l’impression de vouloir arracher la victoire en Principauté. C'était pourtant la seule façon de sécuriser la place de leader qu'ils occupent et que veut ardemment le PSG. Heureusement pour Lille LOSC que le Paris SG a trébuché face au FC Nantes 1-2 .

Selon Daniel Riolo, le LOSC a joué comme s’il avait renoncé à la course pour le titre. « J’ai été profondément déçu […]. Je n’ai pas compris les intentions de Lille, comme si d’entrée le (0-0) leur allait bien, comme s’ils avaient anticipé que le PSG allait faire une contre-performance », a confié le consultant sportif sur RMC avant d'ajouter : « La façon dont ils ont abordé le match, c’est genre on perd la première place, on ne va pas battre Monaco et le PSG va nous doubler. Ils n’ont pas joué comme un leader du championnat, ils ont essayé de placer leurs contres, mais sans l’intensité habituelle ».

Weah, Ikoné et Bamba en baisse de régime ?

Daniel Riolo a surtout vu des Lillois, qui font habituellement la différence, en méforme sur le Rocher. « Il y a des joueurs qui baissent dans cette équipe. Timothy Weah n’est pas extraordinaire, Jonathan Ikoné est moins bien, Jonathan Bamba est moins bien… Globalement, l’équipe joue moins bien en ce moment. Le problème de Lille c’est de savoir qui est bon dans les joueurs offensifs » a-t-il fait remarquer.

La dernière ligne droite de la course pour être champion s'annonce-t-elle compliquée pour le LOSC ? Rendez-vous le samedi 3 avril prochain pour la confrontation directe Lille OSC et les Parisiens (31e journée).













Par ALEXIS