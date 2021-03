OM : Marseille réorganise son secteur sportif après la crise

Publié le 16 mars 2021 à 12:15

L'OM se réorganise en vue de la saison prochaine et prépare l'avenir en souhaitant s'appuyer sur un centre de formation fort. En ce sens, le nouveau président Pablo Longoria, qui a pris la succession de Jacques-Henri Eyraud, écarté du poste par le propriétaire Frank McCourt, a annoncé les changements au sein du secteur sportif de l'Olympique de Marseille. Et Nasser Larguet, coach par intérim après la démission d'André Villas-Boas et en attendant l'arrivée de Jorge Sampaoli, va retrouver son rôle de directeur du centre de formation, alors qu'un départ avait un temps été évoqué et balayé par Pablo Longoria.

Nasser Larguet retrouve son poste au centre de formation de l'OM

"L’Olympique de Marseille présente la nouvelle organisation du secteur sportif, a annoncé le club ce mardi dans un communiqué. Sous la direction du Président Pablo Longoria, une commission technique est créée et aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles. Celle-ci sera composée de : Nasser Larguet, Directeur du Centre de Formation, David Friio, nommé Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting, Matthieu Bouchepillon, nommé Directeur de la Performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques." L'OM renforce donc ses départements jeunesse et recrutement. "Cette nouvelle organisation s’inscrit pleinement dans le projet souhaité par Pablo Longoria de réunir l’ensemble des composantes indispensables à la réussite du projet sportif et à la recherche permanente d’unité au sein du club."

Pablo Longoria : "Le respect de l'identé OM"

Le nouveau président de l'OM a ajouté quelques mots pour expliquer cette réorganisation. "Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM." Des mots bien choisis pour répondre aux inquiétudes des supporters olympiens, qui voyaient petit à petit leur club perdre son identité locale forte durant la présidence Eyraud. Maintenant, l'OM doit confirmer sur le terrain pour accrocher une place européenne et ne pas avoir à affronter une année blanche de toute compétition continentale la saison prochaine. Avant la 30e journée de Ligue 1, Marseille est cinquième avec 45 points, à six unités de l'AS Monaco, 4e, et à égalité avec le RC Lens, 6e.













Par Matthieu