PSG Mercato : Messi ou Ronaldo à Paris ? réponse cash d'Aulas

Publié le 17 mars 2021 à 18:00

La rumeur Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo au PSG alimente le pré-mercato. Le club de la capitale ne cache pas son intérêt pour les deux stars mondiales du football. Invité à réagir à la rumeur sur les deux ''Ballon d'Or'', Jean-Michel Aulas est enthousiaste à l'idée de les voir en Ligue 1.

Le PSG surveille Messi et Ronaldo de près

Le PSG veut recruter l’un des deux monstres du football en ce moment : Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Le premier est en fin de contrat au FC Barcelone en juin 2021, tandis que le bail du second à la Juventus expire le 30 juin 2022. Répondant à la rumeur qui envoie l’Argentin de 33 ans et le Portugais de 36 ans au Paris Saint-Germain, Leonardo avait déclaré sur RMC Sport : « on est toujours dans la position de parler avec les grands joueurs, qui auraient envie de venir. Mais on n'a aucune négociation en cours par rapport à un nouveau joueur ». Malgré cette mise au point du Directeur sportif du PSG, la rumeur sur la possible arrivée de l’un de ces deux joueurs décisifs dans le championnat de France prend de l’épaisseur.

Aulas milite pour la venue des 2 stars en Ligue 1

L’AFP a interrogé Jean-Michel Aulas sur les bruits de couloir concernant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Paris SG. Il milite pour l’arrivée de ‘’La Pulga’’ ou de ‘’CR7’’ dans la capitale soit possible, après Neymar en 2017. « Si j’imagine Messi ou Ronaldo signer un jour au PSG ? Indubitablement, s'ils le veulent, ils ont la puissance financière. Aujourd'hui, le Paris a cette crédibilité et Leonardo a les réseaux qui permettent d'alimenter ce type d'espoir ou ce type de rêve », a répondu le président de l’OL. « Après, rien ne dit que c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Mais déjà, le fait qu'on l'imagine possible, c'est une grande victoire », s'est réjouit le dirigeant du club rhodanien.













Par ALEXIS