AS Monaco Mercato : Dossier Nübel, mise au point de Kovac

Publié le 17 mars 2021 à 21:04

Présent en conférence de presse ce mercredi, pour la confrontation entre l’ASSE et l’AS Monaco, vendredi (21h) en Ligue 1, Niko Kovac a fait une mise au point concernant la rumeur Alexander Nübel. Ce dernier est un jeune gardien de but du Bayern Munich annoncé sur le Rocher.

AS Monaco : Kovac ne confirme pas pour Alexander Nübel

Après avoir recruté Krépin Diatta cet hiver, l’AS Monaco serait sur les traces d’Alexander Nübel. Selon les révélations du magazine sportif Kicker, le nom du portier du Bayern Munich figure dans les petits papiers de Niko Kovac, lui-même ex-coach du club bavarois. Cependant, le technicien croate n’a pas entraîné le gardien de but. Il avait quitté Munich en novembre 2019, alors que le joueur de 24 ans a débarqué en Bavière, en provenance de Schalke 04, fin juin 2020. Réagissant à la rumeur Alexander Nübel à l'AS Monaco, l’entraîneur des Monégasques n’a pas souhaité la commenter. Il a plutôt botté en touche. « Les rumeurs sont toujours là, c’est notre métier, des rumeurs partout, je ne veux pas commenter », a-t-il répondu.

Le coach de l'ASM est prudent sur le marché

Pour mieux esquiver la question sur le portier allemand, le successeur de Robert Moreno a évoqué le prochain mercato de façon plus générale. « On regarde, c’est notre travail quotidien. Le travail de Paul Mitchell (directeur sportif de l'ASM) et de la cellule de voir ce dont nous avons besoin la saison prochaine. Moment étrange, il y a moins d’argent, personne ne sait ce qui va se passer. On doit trouver l’équilibre, comme avec Axel Disasi ou Krépin Diatta, et nous concentrer sur de jeunes talents pas trop chers. Il ne faut pas se précipiter, mais faire le bon choix. On doit bien analyser et maîtriser la situation pour le mercato cet été », a-t-il confié. Notons que le défenseur central et l’ailier droit ont été recrutés respectivement au Stade de Reims et FC Bruges, pour 13 M€ et 16 M€, et ont signés jusqu’en juin 2025.













Par ALEXIS