OM Mercato : Arturo Vidal dans les plans de Jorge Sampaoli ?

Publié le 18 mars 2021 à 13:15

Arrivé à l’ OM en cours de saison, Jorge Sampaoli cherche ses hommes, afin de constituer sa propre équipe pour la saison prochaine. Il aurait songé Arturo Vidal selon les proches du milieu de terrain de l’Inter Milan.

Des joueurs au profil recherché par Sampaoli

Jorge Sampaoli a été nommé officiellement entraîneur de l’ OM, le 26 février dernier. Il a pris la place d’André Villas-Boas démissionnaire. Lors de sa présentation à la presse, le nouveau des Olympiens a indiqué qu’il va tenter de bien finir la saison avec l’équipe trouvée en place, puis il pourra choisir ses hommes, après, pour la saison prochaine. « Je souhaite à court terme revenir vers les fondamentaux, le rythme. On va commencer à travailler sur le jeu pour résoudre les problèmes à court terme. Nous devons être compétitifs rapidement. Le rôle du staff est d'essayer de redresser les résultats du club. C'est un défi pour moi... », avait déclaré le technicien argentin. Sur la question du mercato estival, il avait déclaré : « c'est du moyen terme ».

Le nouveau président de l’ OM, lui avait emboité le pas, en annonçant la couleur sur le prochain marché des transferts du club phocéen. « On commence une nouvelle aventure avec un coach avec une philosophie de jeu très particulière, avec un style propre. Il est nécessaire de s'adapter à cela et lui donner des profils de joueurs pour pouvoir mettre en place le jeu souhaité. […] Depuis le premier jour, on travaille ensemble pour chercher des solutions pour le prochain mercato d'été », avait expliqué Pablo Longoria.

OM : Arturo Vidal sondé par le nouveau coach

En attendant la période de mutation des joueurs, Jorge Sampoli a coché des noms. D’après l'entourage d'Arturo Vidal, dont les propos sont rapportés par ‘’La Tercera’’, l'entraîneur des Marseillais est venu aux nouvelles pour le joueur de 33 ans. « Il l'a contacté parce qu'il le veut à l’Olympique Marseille. Cela lui a fait plaisir. Il faut voir ce que sera le projet de l'Inter la saison prochaine », a expliqué un proche de l’international chilien au quotidien. Ancien sélectionneur du Chili (de novembre 2012 à janvier 2016), Jorge Sampaoli a entraîné Arturo Vidal. Ce dernier était même dans l’équipe vainqueur de la Copa America 2015 avec le nouvel entraîneur de l’ OM. Les deux hommes se connaissent donc bien.

Par ailleurs, Arturo Vidal est lié à l'Inter jusqu'en juin 2022. Il lui reste donc encore une saison en Lombardie. Selon Transfermarkt, son tarif sur le marché est de 8 M€. Cependant, il a un gros salaire annuel estimé à 6 M€ net. En difficulté financière, il n'est pas certain que l' OM recrute le Chilien, sauf si ce dernier accepte de consentir un gros sacrifice, en baissant ses revenus.













