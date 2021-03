Ex - ASSE Mercato : Honorat savoure son départ de Sainté

Publié le 19 mars 2021 à 05:30

Joueur du Stade Brestois depuis le dernier mercato estival, Franck Honorat s’épanouit suite à son départ de l’ ASSE. Dans un entretien, l’attaquant du SB29 a placé un tacle à Claude Puel et à ses anciens dirigeants.

Franck Honorat aux anges après son départ de l’ ASSE

L’été dernier, Claude Puel a poursuivi son opération dégraissage entamée lors de son arrivée sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Considéré comme un indésirable aux yeux de l’entraîneur stéphanois, Franck Honorat a quitté l’ ASSE lors de la fenêtre des transferts estivale. Le polyvalent ailier a été vendu à 5 millions d’euros au Stade Brestois. Aujourd’hui à Brest, l’ancien stéphanois réalise la meilleure saison de sa carrière. Avec 8 buts et 5 passes décisives, il est le Brestois le plus décisif cette saison. « Personnellement je pense que j’ai fait le bon choix. Ici je suis épanoui, je suis heureux. Je fais la meilleure saison de ma carrière pour le moment. Je marque, je fais des passes dé, je prends du plaisir aux entraînements, c’est familial, c’est chaleureux. Tout est réuni pour que je continue à m’épanouir, et à continuer sur ma lancée. Si j’étais resté à Saint-Etienne, je ne pense pas que j’aurais fait une saison comme celle-ci à Brest », a indiqué le Toulonnais dans les colonnes du Onze Mondial.

Un petit tacle à l’endroit de Claude Puel et des Verts

Dans sa sortie, Franck Honorat est revenu sur ses difficultés à l’ ASSE. Il regrette notamment de ne pas avoir eu la chance d’évoluer à son poste de prédilection sous Claude Puel. L’attaquant du SB29 n’est pas surpris que les Verts soient condamnés à jouer le maintien. Pour lui, « tout ce qu’il se passe en interne, ces changements » empêchent aux joueurs de s’épanouir. « À Saint-Étienne, je jouais piston. Je ne pouvais pas jouer piston et montrer mes qualités. On me demandait de défendre et d’attaquer comme un fou, c’est impossible de tenir un match comme ça », a déploré le joueur de 24 ans. Preuve de son épanouissement avec son nouveau club, Honorat s’était montré décisif lors de ses retrouvailles contre le club ligérien. Brest avait corrigé Saint-Étienne (4-1) lors de la 11e journée. Le Toulonnais avait notamment inscrit un but et délivré une passe décisive. Il va effectuer son retour à Geoffroy-Guichard le 25 avril lors de la 34e journée de Ligue 1.













Par Ange A.