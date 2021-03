ASSE : De bonnes nouvelles pour Claude Puel avant Monaco

Publié le 18 mars 2021 à 22:30

L’ ASSE joue gros ce dimanche avec la réception de l’AS Monaco. Pour cette affiche comptant pour la 30e journée, Claude Puel peut compter sur le retour de plusieurs éléments.

De nombreux retours pour l’ ASSE contre Monaco

Fort de son court succès sur la pelouse d’Angers lors de la dernière journée (0-1), l’AS Saint-Étienne espère enchaîner. Le club ligérien reçoit l’AS Monaco (4e) ce vendredi à Geoffroy-Guichard en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 Conforama. Claude Puel peut espérer créer la surprise avec le retour de plusieurs joueurs. Contre le club princier, le coach stéphanois enregistre en effet quatre retours. Suspendu contre le SCO, le capitaine Mathieu Debuchy signe son retour dans le groupe stéphanois. Idem pour Harold Moukoudi et Lucas Gourna-Douath (malades). Absent à Raymond Kopa, Yvan Neyou est apte pour défier les Monégasques. En revanche, le technicien castrais sera encore privé de Romain Hamouma (genou).

Un défi clair pour Claude Puel contre l’ASM

À la veille de cette rencontre, Claude Puel a affiché un objectif clair contre un sérieux prétendant à l’Europe. S’il avait réussi à accrocher l’AS Monaco (2-2) à Louis II à l’aller, l’entraîneur stéphanois vise désormais les trois points. Les Verts en ont besoin dans leur course au maintien cette saison. « On ne peut pas comparer l’aller avec ce que va proposer Monaco ce vendredi. Mais voilà, on est compétiteurs, et on est là pour faire de la compétition, et relever ce défi et ce challenge », a confié le coach de l’ ASSE en conférence d’avant-match. À neuf journées de la fin du championnat, Saint-Étienne pointe à la 16e place avec 5 points d’avance sur Lorient (17e).

Monaco se classe quatrième avec 4 unités de retard sur Lyon (3e). Contre les Verts, Niko Kovac va enregistrer le retour de Krépin Diatta. Le Sénégalais était suspendu contre Lille (0-0) lors de la dernière journée. En revanche, le technicien croate sera encore privé de Gelson Martins, Willem Geubbels et Pietro Pellegri.

Le groupe de Saint-Étienne contre Monaco

Bajic, Fall, Green, Moulin - Cissé, Debuchy, Kolodziejczak, Moukoudi, Sow, Trauco - Aouchiche, Boudebouz, Camara, Gourna-Douath, Moueffek, Neyou, Youssouf - Abi, Bouanga, Khazri, Modeste, Monnet-Paquet, Nordin, Rivera.













Par Ange A.