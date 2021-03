OL Mercato : Contrat de Rudi Garcia, Aulas donne des indices

Publié le 19 mars 2021 à 13:00

L’avenir de Rudi Garcia à l’ OL est toujours flou ! Alors que son contrat expire le 30 juin 2021, il n’a toujours pas de réponse de la Direction du club rhodanien. Jean-Michel Aulas a cependant donné des indices sur le futur de l’entraîneur de Lyon, à 3 mois et demi de la fin du bail de ce dernier.

OL : Aulas, « toutes les possibilités existent » pour Garcia

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, est revenu sur la situation de Rudi Garcia, dont le contrat prend fin cet été. Dans ses propos confiés au quotidien Le Parisien, il a insisté sur les conditions du directoire de l’Olympique Lyonnais et confirmé le delai pour al décision. « On souhaite prendre une décision une fois que le Championnat sera terminé, avec Juninho (le directeur sportif), avec Vincent Ponsot (le directeur du football), avec le conseil d'administration in fine », a-t-il confié. « On a beaucoup de satisfaction cette année. On verra à quelle place on termine, quelle compétition on joue la saison prochaine. Toutes les possibilités existent aujourd'hui. Aucune n'a été refermée. Comme on est toujours en course pour avoir le meilleur résultat possible, ça serait une erreur et une faute de ma part de dire qu'on a déjà pris une décision », a expliqué Jean-Michel Aulas. Toutefois, il a souligné que le critère sportif serait « prépondérant » au moment de prendre la décision concernant l’entraîneur de l’ OL.

Résultats de Rudi Garcia à Lyon

Parlant de résultats, l’équipe de Rudi Garcia est 3e de Ligue 1 et en course pour le titre de champion de France, cette saison. Elle est également qualifiée pour les 8es de finale de la coupe de France. La saison dernière, le coach de 57 ans avait conduit les Gones jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions. Ses joueurs avaient sorti la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale et Manchester City de Pep Guardiola en quarts de finale. L’ OL avait finalement été éliminé par le Bayern Munich, finalement vainqueur de la coupe aux grandes oreilles. Les Lyonnais avaient aussi disputé la finale de la coupe de la Ligue contre le PSG (0-0, 5-6, après t.a.b). Rudi Garcia a été nommé à Lyon le 14 octobre 2019, en succession de Sylvinho limogé après le derby perdu contre l'ASSE à la 9e journées de championnat.













Par ALEXIS