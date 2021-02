OL Mercato : Grosse annonce de Rudi Garcia sur son futur

Publié le 05 février 2021 à 21:30

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas a évoqué l’avenir de Rudi Garcia, en fin de contrat en juin 2021. Le coach de l’Olympique Lyonnais a répondu au dirigeant rhodanien, en conférence de presse.

OL : Aulas confirme des discussions avec Rudi Garcia

La question sur le futur de Rudi Garcia à l’OL a été posée à Jean-Michel Aulas, sur RMC Sport. Il a confirmé des négociations avec l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. « On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions », a laissé entendre le président des Gones. Il a lâché ensuite un indice sur la tendance actuelle. « Évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir », a-t-il soufflé, tout en précisant : « la décision, d’une part, n’est pas prise. D’autre part, en superstitieux, je ne voudrais pas qu’elle nous porte préjudice. Soyons sereins ». Notons que les Lyonnais sont 2e de Ligue 1 derrière le LOSC et devant le PSG.

« Il y a des tendances de chaque côté… », selon Garcia

Rudi Garcia a réagi à l’annonce de Jean-Michel Aulas. « Le président a dit ce qu’on répète depuis très longtemps. On se reverra quand ce sera le moment de parler de la suite », a-t-il fait savoir. Le patron du staff technique de l’OL assure qu’il n’a pas de pression pour son bail qui pend fin dans moins de 5 mois. « Je ne crois pas que la situation soit pesante. À partir du moment où tout le monde est d’accord, il n’y a pas de problèmes particuliers », a-t-il déclaré. À la question de savoir s’il a des touches avec des clubs intéressés par ses services, Rudi Gracia a répondu clairement : « je ne fais pas ça du tout… » Pour finir, l'entraîneur de 56 ans a ouvert une fenêtre, en indiquant qu’il « y a des tendances de chaque côté… »













