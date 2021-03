OL : Course au titre, Rudi Garcia ne rend pas les armes

Publié le 22 mars 2021 à 05:30

L’Olympique lyonnais s’est incliné à domicile dimanche contre le Paris Saint-Germain (2-4). Malgré ce revers de l’ OL, Rudi Garcia reste convaincu que ses hommes restent en lice pour le titre.

L’ OL pas au niveau du PSG

Après son nul contre le Stade de Reims (1-1) lors de la dernière journée, l’Olympique lyonnais espérait renouer avec la victoire ce dimanche. Mais la tâche s’annonçait ardue pour l’ OL qui recevait notamment un gros client pour la 30e journée de Ligue 1 Conforama. Opposé au Paris Saint-Germain, Lyon a chuté (2-4) au Groupama Stadium. Suite à cette défaite, les hommes de Rudi Garcia sont relégués à trois points du duo de tête composé de Paris et Lille. Les Gones sont désormais sous la menace de l’AS Monaco. Le club de la Principauté ne compte plus qu’un point de retard. Après ce faux pas à Décines, le coach lyonnais s’est voulu optimiste pour la course au titre, surtout qu’il reste encore 8 journées à disputer.

Rudi Garcia croit toujours au sacre de Lyon

« On va rester combatifs, motivés, il suffit de regarder le classement pour voir que rien n’est joué. Même si on n’a plus notre destin en main, car Paris est devant nous et qu’on ne les jouera plus. Il faudra donc espérer un faux pas », a livré Rudi Garcia en conférence de presse selon les propos relayés par L’Équipe. Optimiste, le coach de l’ OL espère corriger certains aspects pour rester en vie dans ce sprint final. Il estime notamment que ses poulains doivent mettre plus « d’impact athlétique » et se montrer attentifs sur les phases arrêtées. « On perd des duels ! Et quand on perd les duels, on s’expose […] On prend deux buts sur coups de pied arrêtés ce soir, il faut vite qu’on retrouve notre efficacité défensive sur coup de pied arrêtés », a lancé le technicien rhodanien. Battu par Paris, Lyon va tenter de se relancer contre Lens lors de la prochaine journée le 3 avril.













Par Ange A.