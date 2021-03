Bordeaux : Laurent Koscielny pessimiste pour la fin de saison

Publié le 22 mars 2021 à 10:45

Ce dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux ont concédé une nouvelle défaite, à Montpellier - la huitième en l'espace de dix rencontres toutes compétitions confondues. De quoi faire complètement basculer les objectifs du club au scapulaire à en croire son capitaine Laurent Koscielny.

Bordeaux ne vise plus que le maintien

Les Girondins ne vont pas fort. En pleine tourmente sportive après avoir vu des tensions germer au sein de son vestiaire, le club Marine et Blanc n'a engrangé que 4 points lors de ses 9 derniers matchs de Ligue 1. Au sortir du revers concédé à Montpellier dimanche (3-1), Laurent Koscileny a revu les ambitions girondines à la baisse en cette fin de saison. "Il faut obtenir le maintien le plus rapidement possible", a-t-il concédé. "Je pense qu'on aurait pu faire une bonne saison si on avait mieux géré certains virages durant cette année. Il y a eu des résultats moyens pour nous, on a laissé trop de points de côté dans des matchs charnières qui auraient pu nous permettre de regarder un peu plus haut", analyse l'international français.

Un matelas d'avance sur la zone de relégation

Installé à la 13e place de Ligue 1 à l'issue de la 30e journée, les Girondins de Bordeaux comptent présentement 36 points. C'est 7 unités de plus que le barragiste, le Nîmes Olympique, et 8 de plus que le relégable nantais. Après la trêve internationale, les Bordelais recevront Strasbourg pour un match qui s'annonce donc capital pour le maintien dans l'élite française, puis iront à Saint-Etienne pour un déplacement aux enjeux similaires.













Par Clément